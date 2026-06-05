21回の誤判定があったが、KNVBはVARを肯定的に評価している。

審判担当マネージャーのレイモンド・ファン・ミーネン氏は、今シーズンのVAR誤審は昨季より少なかったと結論付けた。NOSのインタビューでエールディヴィジの審判業務を振り返った。

「9月と10月はミスが多かったが、その後は改善された」とファン・ミーネン氏は語る。306試合でVARは105回介入し、84回が正しい判定に結びついた。

「VARには満足している。審判とVARの役割分担がうまくいっており、VARの介入判断も向上している」と審判担当マネージャーは語る。

ファン・メーネン氏は金曜日、VAR介入にもかかわらず21回の誤審があったと発表。前シーズンの26回から5回減った。2023/24シーズンはVARでも正されなかった誤審が37回あった。

W杯への注目も高まる。

カナダ、メキシコ、米国で開催されるW杯ではFIFAがVARの役割を拡大。不当なコーナーキックや2枚目のイエローカードにも介入可能に。さらに、プレー再開や選手交代の時間を制限し、時間稼ぎを防ぐ。

「すべては実戦時間を増やすことに重点が置かれており、そのためこれらのルールを適用することが不可欠なのです」とファン・メーネン氏は説明する。同氏はワールドカップを注視する方針だ。

「新ルールが試合でどう適用されるのか、注目している。104試合の映像からクリップを抽出。オランダや欧州で統一的に運用できるよう指針を作る」と結んだ。