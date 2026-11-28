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フランス人DFフェルラン・メンディが長い離脱期間に終止符を打った。負傷により約6カ月にわたって戦列を離れていたが、今季初めてレアル・マドリーのメンバーに復帰。左サイドバックの座を巡る激しい競争のなか、“白い巨人”でのキャリアに新たな局面を迎える。

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レアル・マドリーを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、土曜日に予定されているデポルティーボ・アラベス戦を前に、メンディのメンバー復帰を明言。記者会見で「良い知らせがある。明日、フェルラン・メンディはベンチに入る。ベンチに入るということは、プレーできるということだ」と語った。

このフランス人サイドバックの復帰は、昨年5月にレアル・マドリーのユニフォームを着て最後に出場してから6カ月後のこととなる。メンディは右脚の大腿直筋の腱の負傷で離脱しており、度重なるケガに苦しんだ困難な時期にようやく区切りをつけることになる。

メンディは昨季、レアル・マドリーでわずか9試合、計452分の出場にとどまった。繰り返される負傷により、ピッチに立ち続けることが大きく制限されたシーズンだった。

今回は慎重に、レアル・マドリーがメンディの復帰を管理

これまでとは異なり、レアル・マドリーはメンディの復帰を一切急がなかった。メンディは10月初めから全体練習に合流していたが、試合のメンバーに戻るのは11月末まで待つことになった。

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クラブは過去、メンディの負傷からの復帰を急がせたり、回復直後に多くの出場時間を与えたりしたことで、批判や疑問の声にさらされてきた。そうした判断の後、メンディは度重なる再発に見舞われていた。

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しかし今回は状況が違う。レアル・マドリーは同じシナリオを繰り返さないよう、必要な予防措置をすべて講じた。また、チャンピオンズリーグの第1段階でメンバー外となっていることも、段階的に実戦の感覚を取り戻す助けになるかもしれない。

とはいえ、このフランス人選手にとって簡単な道のりではない。チームの構想にはアルバロ・カレーラスとマルク・ククレジャが含まれており、この2人のライバルの存在により、定期的な出場機会を得るチャンスが限られる可能性がある。

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メンディは先発の座を取り戻すために多大な努力を求められるだろう。それでも、その守備力に加え、カレーラスが時期によってパフォーマンスを落としていることから、控えの左サイドバックの役割を争うチャンスが巡ってくるかもしれない。

元リヨンのメンディは、レアル・マドリー内部やチームメイトから大きな敬意を集めている。昨季のいくつかの試合での出場ぶりは、今なお高いパフォーマンスを発揮できることを証明した。特に、左サイドバックのポジションでは珍しくなりつつある守備的な特性を備えている点が大きい。

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経験がメンディにレアル・マドリーでのアドバンテージをもたらす

レアル・マドリーはメンディを単なる負傷明けの選手とは見ていない。その経験はクラブの構想において重要な要素となっている。メンディはチームが制した直近2回のチャンピオンズリーグ決勝、2022年と2024年の大一番で先発を務めた。

メンディは2019年にレアル・マドリーに加入し、在籍期間ではフィールドプレーヤーの中でチーム4番目の古株となった。

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また、このフランス人サイドバックはロッカールームとも良好な関係を築いており、特にヴィニシウス・ジュニオールやエドゥアルド・カマヴィンガと親しい。さらに、チーム内に多いフランス語を話す選手たちのグループの一員でもある。

メンディはフランス代表に復帰できるのか？

放送局『RMC』の報道によると、メンディの野心はレアル・マドリーでの定位置奪還にとどまらない。フランス代表への復帰の可能性も、もう一つの目標となっているようだ。これまでメンディは、ディディエ・デシャンの構想から外れていることを自覚していた。

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ジネディーヌ・ジダンがフランス代表監督に就任したことで、メンディは代表復帰を夢見る新たな理由を見いだすかもしれない。ジダンは代表監督になる前、7年前のメンディのレアル・マドリー移籍で中心的な役割を果たしていたからだ。

しかし、代表への道は容易ではない。メンディのA代表での出場はわずか10試合にとどまっており、フランス代表メンバーへの復帰を考える前に、まずは試合のリズムを取り戻し、レアル・マドリーで安定したパフォーマンスを示す必要がある。

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さらに、31歳という年齢にもかかわらず、自身がジダンの新たなプロジェクトの一員になれることを納得させなければならない。直近のフランス代表メンバーには、30歳を超えた選手は2人しか含まれていなかった。GKマイク・メニャンとアドリアン・ラビオで、いずれも主力である。

209日間ピッチから離れた末、メンディの前には新たな局面が開けている。最初の課題はレアル・マドリーで徐々に自らの居場所を取り戻すことであり、その先にフランス代表復帰という夢が現実的な目標へと変わる。この挑戦は経験だけで決まるものではない。カギを握るのは、コンディションを維持し続け、これまでキャリアを妨げてきた負傷を避けられるかどうかだ。