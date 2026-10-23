レアル・マドリードのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、契約更新をめぐる前向きな協議を経て、スペインのクラブとの契約延長に近づいた。これは、同選手のサンティアゴ・ベルナベウでの長期的な残留を確保することを狙いとした動きだ。

「BBC」によると、現在23歳の同選手の契約には依然として2年半以上を残しているものの、交渉は2031年まで延長される新契約の締結につながる可能性があるという。

ベリンガムは2023年にドイツのボルシア・ドルトムントから1億300万ユーロでレアル・マドリードに加入し、加入以降、白い巨人のユニフォームで152試合に出場して49ゴールを記録することに成功し、チーム編成における自身の価値を証明してきた。

このイングランド代表選手は、スペインの首都で例外的な1年目のシーズンを過ごし、2023-2024シーズンのリーガ・エスパニョーラで28試合に出場して19ゴール・6アシストを記録し、レアル・マドリードのリーガ制覇に貢献するとともに、UEFAチャンピオンズリーグ優勝にも寄与した。

その後のシーズンでは得点率が低下したものの、ベリンガムはプレーメイクと攻撃面での動き出しにおいて影響力のある役割を果たし続けた。また、2025-2026シーズンには出場に影響を及ぼす負傷に苦しんだが、今季は9試合で3ゴール・3アシストを記録してシーズンをスタートさせた。

レアル・マドリードが同選手の契約更新に向けて動いていることは、クラブの構想におけるベリンガムの重要性を映し出している。彼は得点力を特長とするMFから、創造性と運動量、戦術的な柔軟性を兼ね備えた多彩な役割を担う存在へと成長を遂げた。

新契約の合意は、白い巨人内での同選手の安定を強化し、国内およびヨーロッパのタイトル争いへの継続的な野心を踏まえ、今後数年にわたってクラブ屈指の主力の一人を確保するうえでより大きな保証をクラブに与えることになる。