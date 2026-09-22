スペインの名門バルセロナは、コーヒー関連企業「ネスプレッソ」との協力協定を締結したと発表した。契約期間は2031年までの5年間で、これによりネスプレッソは同クラブの公式カフェとなる。クラブおよびその施設に関連する商業パートナーシップ拡大の一環である。

ネスプレッソは「スポティファイ・カンプ・ノウ」での展開を段階的に開始する予定で、現段階ではVIPラウンジ内での提供が中心となる。ゲストはバルセロナの試合や、スタジアムで開催されるイベントおよびアクティビティの際に同社の製品を楽しむことができる。

協定によれば、この協力は、優れたスポーツ・エンターテインメント環境の中でコーヒーを提供し、プロフェッショナル部門向けに特化したネスプレッソのソリューションを活用することで、ファンやゲストに新たな体験を届けるという両者の方針を反映したものである。

今回の新たなパートナーシップは、バルセロナが先ごろ「テレフォニカ」との別のスポンサー契約を発表したのに続くもので、クラブが商業パートナーのネットワークを拡大し続けている流れの一環である。

「ネスプレッソ」：世界規模での展開

ネスプレッソはカプセル式コーヒー分野における有力企業のひとつであり、2003年に「レインフォレスト・アライアンス」との協力で立ち上げた持続可能な品質プログラム「AAA」を通じて、18か国の16万8550人を超える農家と協力している。

また同社は、社会的・環境的責任および透明性に関する基準へのコミットメントの一環として、2022年に「B Corp」認証を取得した。

ネスプレッソはスイスのヴェヴェイ市を本社とし、96の市場で事業を展開している。従業員数は1万4000人を超え、2024年時点で818店舗からなる世界規模の小売ネットワークを運営していた。

さらに「ネスプレッソ・フォー・ビジネス」は、レストラン、カフェ、ホテル、オフィスなど、さまざまな企業や施設向けに特化したソリューションを提供しており、プロフェッショナルな用途に設計されたコーヒーマシンや製品を取りそろえている。