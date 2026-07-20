「2030年W杯、出場国64に拡大」

アレハンドロ・ドミンゲス南米サッカー連盟（CONMEBOL）会長は月曜、2030年W杯を64カ国で実施すると投稿し波紋を呼んだ。FIFAの公式確認は現時点ではない。

2030年はW杯100周年記念大会で、6カ国共同開催となる。

試合の多くはスペイン、ポルトガル、モロッコで開催されるが、1930年の第1回大会へのオマージュとして、開幕戦はウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイで行われる。

パラグアイ出身のドミンゲス氏はXに「次のワールドカップは地元で開催される！」と投稿し、開催を待ち望んでいる。

さらに「64チームで記念すべき周年を祝うのはサッカー界にとって大きなチャンス」と語った。

この発言は、FIFAの公式発表前に決定を先取りしたように見え、W杯さらに拡大するとの憶測を呼んだ。

2026年の大会は48カ国が出場し、すでに史上最大規模だった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がさらに大規模な大会を望んでいるという噂は以前からあるが、64カ国への拡大についてはまだ公式発表はない。そのため、ドミンゲスの発言は注目される一方で、時期尚早との見方もできる。

64カ国制では4チーム×16組のリーグ戦を行い、各組上位2チームのみがノックアウトステージへ進める。3位でも進める現行ルールは廃止される。

前回大会では、この方式が奇妙な事態を招いた。グループ最終戦でアルジェリアはオーストリアと引き分けるほうが有利だったため、あえて勝利を避けた。勝てば次のラウンドでスペインと当たる可能性があったからだ。







