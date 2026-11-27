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スペインのペドロ・サンチェス首相が、アトレティコ・マドリーのファンの間で物議を醸している。4者による選挙討論会で同クラブのファンであることを明かしたものの、2030年ワールドカップ決勝の開催地をめぐる議論の中で、クラブとスタジアムについて2つの誤りを犯したためだ。

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スペインの放送局『COPE』が金曜日に報じたところによると、国民党党首のアルベルト・ヌニェス・フェイホーは、W杯決勝の開催地をめぐる議論の場で、サンチェスをはじめとする他の候補者たちに対し、決勝をスペインで開催することについての立場を問いかけた。

フェイホーは自国での決勝開催を支持していると述べ、ほかの候補者たちも同じ立場なのかを尋ねた。

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これに対しサンチェスは、アトレティコ・マドリーのファンとしては自分のチームのスタジアムで試合が行われることを望んでいたが、レアル・マドリーの本拠地であるサンティアゴ・ベルナベウで開催されることは理解できると答えた。

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しかしこの回答は、スタジアムの古い名称を使ったことに加え、クラブの呼び方をめぐっても、マドリードのクラブのファンから批判を浴びることとなった。

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1つ目の誤りは、サンチェスがアトレティコ・マドリーのスタジアムを「ワンダ」と呼んだことだ。この商業名称は2022年以降、使われていない。

同スタジアムは2017年9月に「ワンダ・メトロポリターノ」としてオープンし、その後シビタス・グループとのスポンサー契約により、2022年7月に「シビタス・メトロポリターノ」へと名称が変更された。

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さらに2024年10月、クラブはサウジアラビアの航空会社「リヤド・エア」と2033年までの9年間にわたる新たな商業契約を結んだと発表し、スタジアムの商業名称は「リヤド・エア・メトロポリターノ」となった。

約7万人を収容する同スタジアムは、スペインを代表するスポーツ施設の1つであり、2019年にはチャンピオンズリーグ決勝の舞台にもなった。

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『COPE』の報道によれば、2つ目の誤りは、サンチェスがチームを「アトレティコ」と呼んだことだ。ファンの間で一般的な略称は「アトレティ」である。

また、クラブのサポーターは、チームの赤と白のユニフォームにちなんで「コルチョネロス」の愛称でも知られている。

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「アトレティ」という呼び名はクラブとファンの文化の中で特別な位置を占めており、アトレティコ・マドリー自身も公式の発信物でアイデンティティを表す言葉としてこれを用いている。ファン向けのキャンペーンでも、その名ははっきりと打ち出されている。

反響はSNS上のクラブのファンにとどまらず、スペインのメディアもこの出来事を取り上げた。

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キャスターのビセンテ・バジェスもこの誤りについてコメントし、本物のアトレティコファンなら自分は「アトレティ」のファンだと言うし、スタジアムの名前は「メトロポリターノ」だと指摘した。

2030年ワールドカップ決勝の開催地をめぐる争いは、モロッコとスペインの対立へと発展している。共同開催の招致計画では、決勝を開催する国が決まっていないためだ。

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スペインはマドリードのサンティアゴ・ベルナベウとバルセロナのスポティファイ・カンプ・ノウを候補に挙げ、決勝開催の正当性を主張している。一方のモロッコは、カサブランカ近郊のベンスリマンに建設予定で、約11万5000人の収容を計画している新ハッサン2世スタジアムを売り込んでいる。

国際サッカー連盟（FIFA）はまだ決定を発表しておらず、開催スタジアムは「適切な時期」に決定するとしている。