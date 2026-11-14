2030年W杯を前に、スペインがピッチ外で新たな試練に直面

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ネーションズリーグ最終ステージの開催地をめぐる争いが続いているが、今回はピッチの外での攻防だ。スペインとフランスが、来る6月に開催予定の「ファイナル4」の運営をめぐって、激しい争奪戦に突入した。

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応募書類の提出期限となった去る10月21日が過ぎ、スペインとフランスがこの大会の開催地として最有力候補とみられている。「マルカ」紙が報じたところによると、スペインサッカー連盟はマドリードのサンティアゴ・ベルナベウとバリャドリードのホセ・ソリージャという2つのスタジアムを含む強力な書類を提出しており、一方フランス連盟はリヨンとサンテティエンヌの2つのスタジアムで試合開催を争っている。

最終決定が下されるのは準々決勝の抽選後となる。抽選は今月20日に実施される予定で、このラウンドの対戦カードによってベスト4進出への道筋が決まり、最終ステージの開催国がそのなかから選ばれる2チームも明らかになる。

欧州サッカー連盟（UEFA）は、より多くの観客動員と熱狂的な雰囲気を確保し、大会にプラスの影響を与え、より大きな観客および報道面での盛り上がりをもたらすため、最終ステージを準決勝に進出した4チームのうちいずれかの国で開催することを望んでいる。

とはいえ、UEFAは代替案の選択を排除してはいない。準決勝に進出したチームのいずれもが大会を開催できない場合には、ベスト4の試合を中立地で開催することも可能だからだ。

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スペインとフランスが開催地レースで優位に立っているのは、両者が正式な応募書類を提出したからというだけでなく、両者がベスト4進出の最有力候補でもあるためだ。

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また、最終ステージの第1回大会は2019年にポルトガルが開催し、続いて2021年にイタリア、2023年にオランダ、2025年にはドイツが開催した。一方、イングランドはUEFA欧州選手権2028の開催と結びついているものの、有力な候補とみられている。

スペインにとって大会開催の重要性は、大規模なサッカーイベントの運営にとどまらず、ポルトガルおよびモロッコとの共催による2030年ワールドカップ開催に向けた準備という戦略的な側面も含んでいる。

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UEFAネーションズリーグのベスト4を開催することは、ワールドカップを前にしたスペインの運営能力にとって重要なテストとなる。さらに、最高水準の運営面および観客面での準備を要する大規模イベントを受け入れる能力を証明することで、サンティアゴ・ベルナベウが2030年ワールドカップの決勝戦を開催する可能性を高めることにもつながりうる。

一方にサンティアゴ・ベルナベウとホセ・ソリージャ、もう一方にリヨンとサンテティエンヌの2つのスタジアムがあり、水面下での競争は続いている。木曜日にスイスのニヨンで実施される予定の準々決勝の抽選の結果が待たれるなか、この抽選がベスト4への道筋の輪郭を決定づけ、開催地レースにより明確な方向性を与えることになる。

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なお、ポルトガルはUEFAネーションズリーグの王者である。2025年、決勝で前後半および延長戦を終えて2－2の引き分けとなった後、PK戦でスペインを下し、史上2度目の優勝を飾った。

ポルトガルは2019年の第1回大会でもすでに優勝を果たしており、一方フランスは2021年大会のタイトルを獲得し、スペインは2023年大会で優勝した。