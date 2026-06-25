2030年のワールドカップに出場するのか？ メッシの意外な回答

アルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシは2030年ワールドカップへの出場可能性を否定しなかった。現在39歳の彼は、大会時には43歳になる。

多くの人は、カタールW杯で35歳にして優勝したメッシが国際舞台から退くと予想した。しかし彼は2026年大会でも活躍し、予想を覆した。

現在アメリカ、カナダ、メキシコで開催中の大会でも伝説を更新中で、アルジェリアとオーストリア戦で5得点を挙げ、ヨルダンとの最終戦前にアルゼンチンをベスト16へ導いた。

今大会5得点を挙げ、通算18ゴールで大会歴代得点王に並んだ。

2030年大会（スペイン、ポルトガル、モロッコ）について問われると、「様子を見よう」と否定しなかった。

数日前に出場は考えていないと語ったが、今回の発言は以前ほど断定的ではなかった。

この発言は、7度目のW杯出場を完全には否定しない姿勢を示唆している。 以前、2024年コパ・アメリカや2026年W杯の出場を体調面から疑問視していた彼が、再びピッチで輝いている事実が、その可能性をさらに高めている。

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パタゴニアにそびえる巨大像

アルゼンチン・パタゴニアのクトラル・コ市では、高さ約26メートルの巨大像が除幕され、メッシに栄誉が贈られた。

制作には18か月かかり、アルゼンチンの彫刻家アルド・ペロイサ氏が担当した。同氏は「世界の大使」として敬意を表する作品だと語った。

像は2022年W杯決勝でフランスにPK勝ちし、アルゼンチンに優勝をもたらした直後、ルシール・スタジアムのピッチにひざまずくメッシの姿を表現している。また、アルゼンチン代表ユニフォームを掲げ、天を指さす姿も刻まれ、これは故郷の祖母への敬意を示す彼の定番のジェスチャーだ。

この除幕式はメッシの39歳の誕生日と重なり、代表チームメイトが合宿でプレゼントを贈るなど祝福の輪が広がった。