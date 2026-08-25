スペインは 2027年女子ワールドカップ に前回王者として臨む。来夏にブラジルで再び優勝し、初めて獲得した主要タイトルの防衛を目指す。イングランドは2023年のオーストラリア大会で準優勝した。さらに、2025年の欧州選手権決勝ではスペインを破っており、2027年大会でも優勝候補の一角となるだろう。アメリカと日本も、早い段階から有力候補に挙げられている。

ただし、まずは本大会への出場権を獲得しなければならない。開催国ブラジルを除き、日本はすでに出場を決めた17カ国の一つだ。その中には2023年大会の共同開催国で、ベスト4に進出したオーストラリアも含まれる。今後数日、数週間、数カ月の間に、さらに多くのチームが出場権を手にすることになる。

UEFAには本大会の出場枠が11あり、AFCには6枠、CONCACAFとCAFにはそれぞれ少なくとも4枠が保証されている。また、CONMEBOLからは開催国ブラジルに加えて3カ国が出場し、OFCにも1枠が与えられる。残る3枠は、2027年2月に行われる大陸間プレーオフで争われる。

では、2027年女子ワールドカップへの出場をすでに決めた国はどこか。次に出場権を獲得する可能性があるのはどのチームか。GOALがブラジルへの道のりについて知っておくべき情報をまとめた。

2027年女子ワールドカップの出場決定チームは？

チーム 連盟 出場決定日 ブラジル CONMEBOL 開催国 オーストラリア AFC 2026年3月13日 中国 AFC 2026年3月14日 韓国 AFC 2026年3月14日 日本 AFC 2026年3月15日 フィリピン AFC 2026年3月19日 北朝鮮 AFC 2026年3月19日 ニュージーランド OFC 2026年4月15日 ドイツ UEFA 2026年6月5日 アルゼンチン CONMEBOL 2026年6月5日 コロンビア CONMEBOL 2026年6月5日 デンマーク UEFA 2026年6月9日 フランス UEFA 2026年6月9日 スペイン UEFA 2026年6月9日 アルジェリア CAF 2026年8月8日 モロッコ CAF 2026年8月8日 カメルーン CAF 2026年8月9日 マラウイ CAF 2026年8月9日

開催国として自動的に出場するブラジルを除くと、2027年女子ワールドカップの出場枠が最初に争われたのは、3月の2026年AFC女子アジアカップだった。この大会でアジアに保証された6枠の行方が決まった。準決勝に進めばワールドカップ出場が確定するため、オーストラリア、中国、韓国、日本は準々決勝に勝利して出場権を獲得した。

準々決勝で敗れた4チームはその後、2試合のプレーオフを戦った。勝者はワールドカップ出場、敗者は大陸間プレーオフ進出となる。フィリピンはウズベキスタンを破ってブラジル行きを決め、北朝鮮はチャイニーズ・タイペイに勝利した。

4月にはニュージーランドもワールドカップ出場決定チームに加わった。OFC予選の第3ラウンドとなる最終ラウンドで、パプアニューギニアに1-0で辛勝したためだ。敗れたパプアニューギニアは、ウズベキスタン、チャイニーズ・タイペイとともに来年の大陸間プレーオフに臨む。

6月上旬、ドイツはノルウェーを2-0で破り、1試合を残して予選グループ首位を確定させ、欧州勢で最初にブラジル行きを決めた。同じ夜、イングランドもスペインでの敗戦を免れていれば出場が決まっていた。しかし、0-4の大敗によって、現世界王者のスペインが出場権獲得に向けて優位に立った。数日後にはスペイン、デンマーク、フランスがUEFAに残された3つの予選直接突破枠を獲得した。

開催国ブラジルを除くCONMEBOLの最初の出場国も、6月上旬に決まった。アルゼンチンはペルーと1-1で引き分ける不本意な結果に終わったものの、ネーションズリーグの順位表で2位以内を争うチームに4ポイント差をつけ、出場を確定させた。一方、首位のコロンビアはウルグアイを1-0で下して出場権を獲得した。予選を直接突破できるのはこの2枠だけで、3位のベネズエラと4位のエクアドルはそれぞれ大陸間プレーオフに進む。

アフリカの出場国は、開催が延期された女子アフリカネイションズカップを通じて8月に決まった。当初3月に予定されていたこの大会では、準決勝に進んだチームがワールドカップ出場権を直接獲得。驚きに満ちた女子アフリカネイションズカップの結果、アルジェリアとマラウイがベスト4に進み、昨年のブラジルでは初出場国が2カ国生まれることになった。アルジェリアは同大会でグループステージを突破したことがなく、マラウイは出場経験すらなかった。モロッコとカメルーンも来夏ブラジルに向かう。カメルーンは準々決勝で前回王者ナイジェリアを破り、同国にとって女子アフリカネイションズカップ史上最悪の結果をもたらした。

次に2027年女子ワールドカップ出場を決める可能性があるチームは？

UEFAに残された7つの出場枠は年内に決まる。イングランド、スウェーデン、イタリア、ノルウェー、オランダなどはプレーオフを勝ち抜かなければならない。プレーオフは10月の代表戦期間に始まり、11月から12月にかけての期間に終了する。大陸間プレーオフの出場枠1つも争われる。

予選を直接突破する最後のチームは、11月開催のCONCACAF女子選手権で決まる。アメリカ、カナダ、メキシコ、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、コスタリカ、エルサルバドルが出場し、ワールドカップへの直接出場枠4つとプレーオフ出場枠2つを争う。

大陸間プレーオフは2027年2月に行われ、ブラジルでの女子ワールドカップに出場する最後の3カ国が決まる。それに先立ち、ウズベキスタン、チャイニーズ・タイペイ、エクアドル、パプアニューギニア、ガーナ、南アフリカが、11月と12月にプレーオフの予備段階を戦う。6チームはそれぞれ3試合を行い、その対戦カードは8月のシード付き抽選で決まった。最終順位の上位2チームが2027年2月のプレーオフ最終段階に進出する。ベネズエラはすでに最終段階への進出を決めており、CONCACAFから2カ国、UEFAから1カ国が加わる。

2027年女子ワールドカップはいつ開催される？

2027年女子ワールドカップはブラジルで開催され、2027年6月24日に開幕する予定だ。大会では8都市にある8つの会場が使用される。その中にはリオデジャネイロの名高いマラカナン・スタジアムも含まれ、7月25日に2027年女子ワールドカップ決勝が行われる。グループステージの組み合わせ抽選会は2026年12月11日に開催され、その時点で出場する32チームのうち、3チームを除くすべてが決まっている。

2027年女子ワールドカップの出場チームが徐々に決まり、特別な大会になると期待される本番への高揚感が高まっている。女子サッカーファンはbet365のボーナスコードを利用することで、大会をさらに楽しめる。このコードでは魅力的なボーナスが提供され、大会の結果やチームの状況、選手のパフォーマンスを見据えて戦略的に賭けることができる。2027年に向けた歩みが進む中、観戦とベッティングの両方をより充実させられる。

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