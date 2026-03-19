2027年女子ワールドカップ出場決定チーム：ブラジルで開催される大会に出場する全代表国のリスト

スペインは 2027年女子ワールドカップ の連覇を狙う王者として臨み、来夏ブラジルでの大会で再び優勝を果たし、史上初の主要タイトル防衛を目指す。 イングランドは2023年のオーストラリア大会で準優勝を果たし、2025年の欧州選手権決勝でスペインを破ったことで、2027年の大会でも優勝候補の一角として名乗りを上げるだろう。アメリカや日本も、現時点での有力候補に名を連ねている。

しかし、まずはこれらの国々が本大会への出場権を獲得しなければならない。開催国ブラジルを除けば、日本がすでに本大会出場を決めている4カ国のうちの1つであり、2023年の共催国で準決勝進出を果たしたオーストラリアもその1つだ。今後数日、数週間、数ヶ月の間に、さらに多くのチームが彼らに続き出場権を獲得することになるだろう。

UEFAには11の出場枠が割り当てられており、AFCは6枠、CONCACAFとCAFは少なくとも4枠が保証されている。その他、CONMEBOLからはブラジルに加え3チームが本大会に出場し、OFCにも1枠が割り当てられる。さらに、2027年2月に終了する大陸間プレーオフで3枠が争われることになる。

では、2027年女子ワールドカップへの出場権をすでに確保している国はどこか？そして、次に予選突破を決められるのはどのチームか？GOALが、ブラジルへの道筋について知っておくべきすべてをお届けする……

2027年女子ワールドカップへの出場権を獲得したチームは？

チーム 連盟 出場決定日 ブラジル CONMEBOL 開催国 オーストラリア AFC 2026年3月13日 中国 AFC 2026年3月14日 韓国 AFC 2026年3月14日 日本 AFC 2026年3月15日 フィリピン AFC 2026年3月19日 北朝鮮 AFC 2026年3月19日

開催国であるブラジルの自動出場権を除き、2027年女子ワールドカップの最初の出場枠は、3月に開催された2026年AFC女子アジアカップで争われ、アジア連盟から出場が確定した6チームが決定することになっていた。 準決勝進出でワールドカップ出場権が確定するため、オーストラリア、中国、韓国、日本は準々決勝で勝利し、出場権を確保した。

準々決勝で敗れた4チームは、3月19日に2試合のプレーオフを行い、勝者2チームがワールドカップ本大会への出場権を獲得し、敗者2チームは大陸間プレーオフに進出することになった。フィリピンはウズベキスタンを破ってブラジル行きの切符を手にし、北朝鮮はチャイニーズ・タイペイに勝利した。

2027年女子ワールドカップには、次にどのチームが出場権を獲得できるだろうか？

CAF（アフリカサッカー連盟）の予選も、2026年3月のアフリカネイションズカップで行われる予定だった。しかし、同大会は極めて急な通知で夏に延期され、ワールドカップに出場するアフリカ諸国は代わりに8月に決定されることになった。そのため、2027年女子ワールドカップへの次なる出場国は、2026年4月のOFC（オセアニアサッカー連盟）予選から決定されることになる。 ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア、アメリカンサモアは、ブラジルで開催される本大会への直接出場権を争うため、一発勝負のノックアウト方式で対戦し、準優勝チームは大陸間プレーオフに進出することになる。

その後、6月にはCONMEBOLとUEFAの代表チームが順次出場権を獲得していく。CONMEBOL女子ネーションズリーグの上位2チームはワールドカップへの自動出場権を獲得し、3位と4位のチームは大陸間プレーオフに進出する。 欧州では、UEFA予選のリーグA各グループの優勝チーム4チームがワールドカップに直接出場する。残りの32チームは、今年後半に2回戦のホーム・アンド・アウェー方式で2ラウンドを戦い、ブラジル行きを決める最後の7カ国と、大陸間プレーオフに進むUEFA代表1チームを決定する。

最後の自動出場権は、2026年11月に開催されるCONCACAF女子選手権から決定される。現時点で同大陸選手権への出場が確定しているのはアメリカとカナダの2チームのみで、4月に予選が終了し、ワールドカップの自動出場権を争う残りの6つのCONCACAF加盟国が決定する。

2027年2月には大陸間プレーオフが行われ、ブラジルで開催される2027年女子ワールドカップに出場する最後の3カ国が決定する。

2027年女子ワールドカップはいつ開催されますか？

ブラジルは2027年女子ワールドカップの開催国となり、大会は2027年6月24日に開幕する予定だ。 大会では、リオデジャネイロの象徴的なマラカナン・スタジアムを含む、8つの都市にある8つの会場が使用される。2027年女子ワールドカップの決勝戦は2027年7月25日に行われる。大会の各ステージに関する詳細な日程は追って発表される予定であり、グループステージの公式抽選会に関する詳細もまだ発表されていない。

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