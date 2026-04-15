スペインは2027年女子ワールドカップで連覇を狙う。来夏ブラジルで開催される大会で優勝し、史上初の主要タイトル防衛を目指す。 イングランドは2023年オーストラリア大会で準優勝し、2025年欧州選手権決勝でもスペインを下した。アメリカや日本とともに、2027年大会の優勝候補に挙げられている。
すでに数チームが出場権を獲得し、期待が高まる中、ファンはデジタルプラットフォームを通じて予想や賭けで参加できる。ナイジェリアで最高のベッティングアプリを使えば、多彩な市場にスムーズにアクセスできる。
ただし、その前に各チームが予選を突破する必要があります。開催国ブラジルと2023年大会準決勝進出国のオーストラリア、日本など4チームが出場権を確保しており、今後数カ月のうちに他のチームも加わる見込みです。
UEFAには11枠、AFCは6枠、CONCACAFとCAFは各4枠以上が保証されている。CONMEBOLはブラジルを除く3枠、OFCは1枠だ。さらに2027年2月に大陸間プレーオフで3枠を争う。
2027年女子ワールドカップの出場権を得た国は？次に予選を突破するのはどのチーム？GOALでは、ブラジル大会への道のりをわかりやすく解説します。
2027年女子ワールドカップへの出場権を獲得したチームは？
チーム
連盟
出場決定日
ブラジル
CONMEBOL
開催国
オーストラリア
AFC
2026年3月13日
中国
AFC
2026年3月14日
韓国
AFC
2026年3月14日
日本
AFC
2026年3月15日
フィリピン
AFC
2026年3月19日
北朝鮮
AFC
2026年3月19日
ニュージーランド
OFC
2026年4月15日
開催国ブラジルの自動出場を除き、2027年女子ワールドカップの最初の出場枠は3月の2026年AFC女子アジアカップで争われ、アジアから6枠が決まる予定だった。 準決勝進出で出場権が確定するため、オーストラリア、中国、韓国、日本は準々決勝で勝ち、本大会への切符を手にした。
3月19日のプレーオフ2試合で勝利したフィリピンと北朝鮮がW杯本大会へ進出し、敗れた2チームは大陸間プレーオフへ回った。
ニュージーランドは4月、OFC最終ラウンドでパプアニューギニアを1-0で下し、出場権を得た。大陸間プレーオフではウズベキスタンとチャイニーズ・タイペイが対戦する。
次に2027年女子ワールドカップへの出場権を得るチームはどこか。
CAF（アフリカサッカー連盟）は当初、2026年3月のアフリカネイションズカップで出場国を決める予定だったが、大会が夏に延期されたため、8月に決定することになった。よって、次に出場国が決定するのは6月に始まるCONMEBOL（南米サッカー連盟）とUEFA（欧州サッカー連盟）の大会となる。
CONMEBOL女子ネーションズリーグの上位2チームは本大会へ、3位と4位は大陸間プレーオフへ回る。 欧州（UEFA）では、リーグA各グループの1位4チームが本大会へ。残る32チームはホーム＆アウェー方式で2ラウンドを戦い、残り7枠と大陸間プレーオフ代表1枠を決める。
残りの自動出場権は、2026年11月のCONCACAF女子選手権で決定する。現時点で出場が確定しているのはアメリカとカナダの2チームのみ。4月の予選終了後、自動出場権を争う残り6カ国が決まる。
2027年2月の大陸間プレーオフで、ブラジル開催の2027年女子ワールドカップに出場する残り3チームが決まる。
2027年女子ワールドカップはいつ開催されますか？
ブラジルで開催され、2027年6月24日に開幕する。 リオデジャネイロのマラカナン・スタジアムなど、8都市8会場で開催される。決勝は7月25日。各ステージの日程やグループステージ抽選会の詳細については追って発表される。
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