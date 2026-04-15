スペインは 2027年女子ワールドカップ で連覇を狙う。来夏ブラジルで開催される大会で優勝し、史上初の主要タイトル防衛を目指す。 イングランドは2023年オーストラリア大会で準優勝し、2025年欧州選手権決勝でもスペインを下した。アメリカや日本とともに、2027年大会の優勝候補に挙げられている。

すでに数チームが出場権を獲得し、期待が高まる中、ファンはデジタルプラットフォームを通じて予想や賭けで参加できる。ナイジェリアで最高のベッティングアプリを使えば、多彩な市場に簡単にアクセスできる。

ただし、その前に各チームは出場権を獲得する必要があります。開催国ブラジルと2023年大会共催国オーストラリア、日本など4チームがすでに資格を得ており、今後数カ月のうちにさらに多くのチームが加わる見込みです。

UEFAには11枠、AFCは6枠、CONCACAFとCAFはそれぞれ4枠以上が保証されている。CONMEBOLはブラジル以外の3枠、OFCは1枠だ。さらに2027年2月に終了する大陸間プレーオフで3枠が争われる。

2027年女子ワールドカップの出場権を得た国は？次に予選を突破するのはどのチーム？GOALでは、ブラジル大会への道のりをわかりやすく解説します。

2027年女子ワールドカップへの出場権を獲得したチームは？

チーム 連盟 出場決定日 ブラジル CONMEBOL 開催国 オーストラリア AFC 2026年3月13日 中国 AFC 2026年3月14日 韓国 AFC 2026年3月14日 日本 AFC 2026年3月15日 フィリピン AFC 2026年3月19日 北朝鮮 AFC 2026年3月19日 ニュージーランド OFC 2026年4月15日

開催国ブラジルの自動出場を除き、2027年女子ワールドカップの最初の出場枠は3月の2026年AFC女子アジアカップで争われ、アジアから6枠が決定した。 準決勝進出で出場権が確定するため、オーストラリア、中国、韓国、日本は準々決勝で勝ち、本大会への切符を手にした。

3月19日、ベスト8で敗れた4チームがプレーオフを行い、フィリピンと北朝鮮が本大会出場権を獲得。敗れた2チームは大陸間プレーオフへ。

ニュージーランドは4月、OFC最終ラウンドでパプアニューギニアを1-0で下し、出場権を得た。大陸間プレーオフではウズベキスタンとチャイニーズ・タイペイが対戦する。

次に2027年女子ワールドカップへの出場権を得るチームはどこか？

CAF（アフリカサッカー連盟）は当初、2026年3月のアフリカネイションズカップで出場国を決める予定だったが、大会が夏に延期されたため、アフリカ代表は8月に決定される。よって、次の出場国は6月に始まるCONMEBOL（南米サッカー連盟）とUEFA（欧州サッカー連盟）の大会から決まる。

CONMEBOL女子ネーションズリーグの上位2チームは本大会へ、3位と4位は大陸間プレーオフへ回る。 UEFAでは、リーグAの4グループ優勝国が本大会へ。残る32チームはホーム＆アウェー2ラウンドを戦い、7枠と大陸間プレーオフ代表1枠を決める。

2026年11月のCONCACAF女子選手権で最後の自動出場枠が決まる。アメリカ、カナダ、メキシコ、ジャマイカ、ハイチ、パナマ、コスタリカ、エルサルバドルが参加し、4つの自動出場枠と2つのプレーオフ枠を争う。 その後、2027年2月に行われる大陸間プレーオフで、ブラジル開催の2027年女子ワールドカップに出場する最後の3チームが決まる。

2027年女子ワールドカップはいつ開催されますか？

2027年大会はブラジルで6月24日に開幕する。 試合はリオデジャネイロのマラカナン・スタジアムなど8都市8会場で開催される。決勝は7月25日に行われる予定だ。各ステージの日程やグループステージ抽選会の詳細については追って発表される。

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