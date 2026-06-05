スペインは 2027年女子ワールドカップ で連覇を狙う。来夏ブラジルで開催される大会で優勝し、史上初の主要タイトル防衛を目指す。 2023年オーストラリア大会準優勝のイングランドは、2025年欧州選手権決勝でスペインを破り、今回も有力視される。米国や日本も早期から優勝候補に挙げられている。

ただし、まずは各チームが本大会出場権を獲得する必要がある。開催国ブラジルを除き、すでに日本など8チームが出場を決めており、2023年大会共催国で準決勝に進んだオーストラリアもその1つだ。今後数カ月のうちに、さらに多くのチームが加わる見込みだ。

UEFAには11枠、AFCは6枠、CONCACAFとCAFには各4枠以上が保証されている。CONMEBOLはブラジル以外に3枠、OFCは1枠だ。さらに2027年2月に終了する大陸間プレーオフで3枠が争われる。

では、すでに出場権を確保した国はどこか。次に突破を決めるのはどのチームか。GOALが「ブラジルへの道」を徹底ガイドする。

出場権を得たチームは？

チーム 連盟 出場決定日 ブラジル CONMEBOL 開催国 オーストラリア AFC 2026年3月13日 中国 AFC 2026年3月14日 韓国 AFC 2026年3月14日 日本 AFC 2026年3月15日 フィリピン AFC 2026年3月19日 北朝鮮 AFC 2026年3月19日 ニュージーランド OFC 2026年4月15日 ドイツ UEFA 2026年6月5日

開催国ブラジルの自動出場を除き、2027年女子ワールドカップの最初の出場枠は3月の2026年AFC女子アジアカップで争われ、アジアから6枠が決定した。 準決勝進出で出場権が得られるため、オーストラリア、中国、韓国、日本は準々決勝を勝ち抜き本大会行きを決めた。

準々決勝で敗れた4チームは3月19日にプレーオフを行い、フィリピンと北朝鮮が本大会出場権を獲得し、残る2チームが大陸間プレーオフへ進んだ。

ニュージーランドは4月、OFC最終ラウンドでパプアニューギニアを1-0で下し、ワールドカップ出場を決めた。同国は来年、大陸間プレーオフでウズベキスタンとチャイニーズ・タイペイと対戦する。

6月初めにはドイツがノルウェーを2-0で破り、欧州勢として初めてブラジル行きを決めた。同日、イングランドはスペインに4-0で敗れ、代わりにスペイン代表「ラ・ロハ」が首位に。残るUEFAの4枠はデンマークとフランスが争う。

次に2027年女子ワールドカップへの出場権を得るチームはどこか？

CAF（アフリカサッカー連盟）は当初2026年3月のアフリカネイションズカップで予選を行う予定だったが、急きょ夏に延期されたため、出場国は8月に決定する。よって、次に決まる出場国は6月のCONMEBOL（南米サッカー連盟）とUEFAの大会からとなる。

CONMEBOL女子ネーションズリーグの上位2チームが本大会へ、3位と4位が大陸間プレーオフへ進出する。 UEFAではリーグAの4グループ優勝国が本戦へ。残る32チームはホーム＆アウェー2回戦を行い、残り7枠と大陸間プレーオフ代表1枠を決める。

最後の4枠は11月のCONCACAF女子選手権で決定し、アメリカ、カナダ、メキシコなど8チームが争う。 最後に、2027年2月の大陸間プレーオフで残る3枠が決まり、ブラジル大会の全出場国が出そろう。

2027年女子ワールドカップはいつ開催されますか？

大会は2027年6月24日にブラジルで開幕する。 リオデジャネイロのマラカナンスタジアムなど、8都市8会場で開催される。決勝は2027年7月25日。各ステージの日程やグループステージ抽選会の詳細は追って発表される。

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