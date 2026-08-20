ピカチュウとエースバーンが国立に大集合！ FC東京vs千葉で「ポケモンJリーグスペシャルフェス」開催

FC東京は、21日（金）にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる2026/27明治安田J1リーグ第3節・ジェフユナイテッド千葉戦で、「ポケモンJリーグスペシャルフェス」を開催する。

Jリーグは、8月に開幕した2026/27シーズンを記念し、今年30周年を迎えたポケモンとタイアップ。「EVOLUTION！～Jリーグは、進化する。～」をテーマに、全国60クラブで「ポケモンJリーグフェス」を展開している。

8月開幕へのシーズン移行というJリーグの“進化”にちなみ、各クラブにはそれぞれ異なる“進化”したポケモンが「クラブパートナーポケモン」として選ばれた。FC東京は「ソウブレイズ」、千葉は「パルスワン」が担当している。

FC東京対千葉では、来場者先着5万人に、リーグパートナーポケモンの「ピカチュウ」と「ソウブレイズ」がデザインされた環境配慮型エコバッグ「EVO BAG」をプレゼント。開門からハーフタイム終了まで、ビジター側を除く各入場ゲートで配布され、なくなり次第終了となる。

会場では、ピカチュウとソウブレイズをデザインしたTシャツ、キーホルダー、タオルマフラーなどのオリジナルグッズも販売される。

さらに、Jリーグユニフォーム姿のピカチュウ6匹と、ストライカーポケモンの「エースバーン」が登場。大型映像機でのスペシャル映像放映や、ポケモンフットダーツ、高さ約7メートルの巨大フォトスポット、スタジアムスタンプラリー、『ポケモン GO』のスペシャルイベントなども行われる。

試合開始前の19時15分ごろには、「ポケモンJリーグスペシャルフェス」とタイアップした国立特別演出を実施。スタジアム屋根上からの花火、レーザー、炎を使った演出が予定されている。

FC東京の長友佑都は、イベント開催に向けて次のようにコメントした。

「8月21日(金)は、MUFGスタジアム（国立競技場）でジェフユナイテッド千葉とのホームゲームです！

当日は『ポケモンJリーグスペシャルフェス』として、ピカチュウとFC東京のクラブパートナーポケモン『ソウブレイズ』がデザインされたエコバッグ（EVO BAG）を、入場ゲートで先着50,000名にプレゼントします！ 家族や友達と楽しめるイベント盛りだくさんの一日です！

みなさんにとって夏休みの最高の思い出になるように全力で戦います！ ぜひスタジアムでFC東京を熱く応援してください！

青赤に染まった会場でみなさんとともに戦えることを心から楽しみにしています。スタジアムでお会いしましょう！」

試合は8月21日（金）19時30分にキックオフを迎える。

©FC TOKYO

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