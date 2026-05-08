「40年近く中野に住んでる！」 FC東京プレーオフ第2戦、MUFGスタジアムに江頭2:50さんの来場が決定！

6月6日（土）にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦に、お笑いタレントの江頭2:50さんがスペシャルゲストとして来場する。当日は、ファン・サポーターへの感謝を込めたイベント『Big Thank You Day』の一環として、江頭さんによる「国立最終熱戦」応援パフォーマンスが披露される見込みだ。

江頭さんは今回の来場にあたり、持ち前の熱いスタイルでコメントを発表。「オレは、もう40年近く、中野に住んでいる東京都民なんだよ！」と“地元”への愛を爆発させ、優勝争いに食い込むチームに向けて「最後の試合、国立でやるんだろ？ オレ、応援に行くから、絶対に勝てよ〜〜〜！！」「国立競技場で伝説作ろうぜ～～～！！」と、魂の檄を飛ばしている。

国立競技場のピッチレベルで、江頭さんがどのようなパフォーマンスを見せるのか。勝負の第2戦を前に、スタジアムのボルテージは最高潮に達するに違いない。

■対象試合

明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2戦

FC東京 vs WESTグループ同順位

■日時

6月6日（土）14:00キックオフ

■会場

MUFGスタジアム（国立競技場）

■実施内容

ゲスト： 江頭2:50さん

内容： 『国立最終熱戦』応援パフォーマンス

場所： ピッチレベル（試合開始前を予定）

イベント詳細おびチケット情報はFC東京ホームページまで。

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