首位・神戸、連勝達成で2位との勝ち点差を暫定「5」に拡大！ 永戸&扇原弾で前指揮官率いる清水を下す

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第11節のヴィッセル神戸vs清水エスパルスが、4月1日にノエビアスタジアム神戸で行われた。

神戸がAFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)ファイナルズに進出したことで前倒し開催となった今節。3月27日の第5節延期分でサンフレッチェ広島を下し、3試合ぶり白星で首位に浮上した神戸は、同試合からスタメン2人を変更。山川哲史、日髙光揮に代わり、飯野七聖、ジエゴが先発入りした。

その神戸を勝ち点3差で追う清水。指揮官の吉田孝行監督にとっては、昨季まで指揮した古巣との対戦となる。神戸戦に向けては、前節3-1で勝利した広島戦から3人を変更。マテウス・ブエノ、松崎快、北川航也に代わって、小塚和季、千葉寛汰、中原輝がスタメンに名を連ねた。

序盤から攻勢に出るホームの神戸は18分、サイドチェンジを受けたジエゴがボックス左外からGKとDFの間にクロスを供給。ここにフリーで広瀬陸斗が飛び込んだが、枠を捉えきれず。

それでも神戸は28分、右サイドでパスを受けた飯野のクロスを、ニアサイドの井手口陽介がジャンピングボレーで合わせようと試みる。これがゴール前左に流れると、素早く反応した永戸勝也が頭で押し込んだ。





先制に成功した神戸だが、直後にアクシデント。突如、広瀬がピッチに座り込んでしまい、プレー続行不可能に。ジェアン・パトリッキをスクランブル投入する事態に見舞われる。

後半開始にも、前半終盤に足を痛めていた小松蓮を下げて大迫勇也を投入した神戸。59分、巧みなパスワークから右サイドを抜け出した飯野のクロスがスライディングを試みた吉田豊の手に当たってPKを獲得。これをキッカーの扇原貴宏が冷静に決めて、リードを2点に広げた。

前半から思うようにチャンスが作れない清水。ようやく終盤にかけて敵陣への侵攻回数を増やすと、73分には宇野禅斗が低弾道のミドルシュートを放つが、ここはGK前川黛也にキャッチされる。

嫌な時間帯も身体を張ったディフェンスで凌いだ神戸。79分には古巣対戦の乾貴士が途中出場するなど、2-0で試合をクローズ。連勝を達成し、暫定で2位との勝ち点差を「5」に拡大した。対する清水は開幕戦以来の90分間での負けを喫した。