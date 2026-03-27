大迫が劇的逆転弾！ 3試合ぶり白星の神戸が首位浮上…広島は3連敗

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST 第5節延期分のヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島が、27日にノエビアスタジアム神戸で行われた。

AFCチャンピオンズリーグ・エリート(ACLE)の影響で代替開催となった同試合。WESTでは現在、首位から9位までが勝ち点3差と大混戦となっており、3位の神戸(勝ち点13)と7位の広島(勝ち点11)はともに勝てば首位に立てる状況だ。

2試合連続PK負け中の神戸と連敗中の広島。神戸のミヒャエル・スキッベ監督にとっては、昨季まで4シーズンにわたって指揮した古巣との一戦となった試合は、両者ともに序盤から激しい球際勝負が繰り広げられる。

互いに決定機が少ない中、まず神戸がチャンスを迎える。32分、左サイドでの細かなパスワークから最後はペナルティアーク内の日髙光揮が右足シュート。しかし、わずかにゴール左外へ。

前半はシュート3本ずつに終わった両者。しかし迎えた後半、広島が一瞬の隙から先手をとる。49分、ハーフウェイライン付近で中村草太がボールを奪うと、ドリブルで持ち込んでボックス右手前にパス。鈴木章斗の低弾道シュートはGK前川黛也に弾かれるも、こぼれ球を木下康介がプッシュした。

先制に成功した広島はさらに61分にも、木下が相手最終ラインの背後をとってゴールネットを揺らしたが、ここはVARの末にオフサイドの判定に。

追いつきたい神戸は80分、永戸勝也が左サイドを突破すると、GKとDFの間に絶妙なボールを供給。ここにジエゴが飛び込み、ボックス内でGK大内一生と接触すると、これにファウルの判定が下される。このPKをキッカーの扇原貴宏が冷静に決めて、試合を振り出しに戻した。

このままPK戦突入かと思われた中、神戸が試合終了間際に逆転に成功する。後半アディショナルタイム4分、ボックス左外からのジェアン・パトリッキのクロスを広瀬陸斗が頭で合わせる。これは右ポストに当たるも、弾かれたボールをゴール前の大迫勇也が押し込んだ。





これが決勝点となり、2-1で勝利した神戸が3試合ぶり白星で首位浮上。対する広島は3連敗を喫した。