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Emma Mizuki

35歳グリーズマン、アトレティコでの今季終了後にMLS挑戦…このオフにクラブの許可得て渡米

【欧州・海外サッカー ニュース】元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが来たる夏からアメリカを活躍の舞台に。

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元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンのアメリカ行きが決定的なようだ。

一度はバルセロナ移籍で離れたものの、2021年夏から再びアトレティコでプレーするグリーズマン。それからというもの、アトレティコで主軸としてチームを引っ張る一方で、たびたびアメリカ行きの可能性が取り沙汰されており、動向が注目どころだ。

2025年夏にアトレティコと来季までの新契約を結んだ35歳FWだが、メジャーリーグサッカー（MLS）のオーランド・シティにこの3月の加入を目指す動きが浮上。だが、選手はアトレティコがタイトルを争う状況も鑑み、今季終了までの残留を決めたという。

公でもそのスタンスを口にしているグリーズマンだが、『The Athletic』が新たに報じたところによると、この代表ウィークによる2日間のオフを利用して、オーランド・シティ移籍交渉をまとめるべく、アトレティコの許可を得てアメリカに飛ぶ模様だ。

グリーズマンとオーランド・シティと1年延長オプションを伴う2027-28シーズンまでの契約を結び、背番号もアトレティコで慣れ親しむ「7」に決まっている様子。この移籍は数週間にわたる交渉の末に実現する運びとなったとのことだ。

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渦中のグリーズマンはかねてからMLSに対してだけでなく、アメリカの文化に興味を持つことで有名。2024年9月にフランス代表から引退を表明し、クラブ一本に集中する形でキャリアを紡ぐなか、ついにアメリカへと活躍の場を移すようだ。

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