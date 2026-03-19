守田英正招集外に…森保監督「すでに5大リーグでプレーしている選手たちがいる」一方で「いつでも代表に入ってこれる選手」とも

日本代表を率いる森保一監督が、スポルティングCPの守田英正の招集外について言及した。

日本サッカー協会(JFA)は19日、今月末にスコットランド代表(28日)、イングランド代表(31日)と対戦するイギリス遠征に向けた日本代表招集メンバーを発表。長期離脱から復帰した冨安健洋が約1年9カ月ぶりに招集されたほか、ヴォルフスブルクの塩貝健人が初招集。一方で、先日にはチャンピオンズリーグ(CL)のボデ/グリムト戦にも先発出場していた守田英正が招集外となった。

同選手の選外について問われた森保監督は、「守田のプレーについては毎節、私自身もコーチングスタッフも含めて確認しています」とし、「直近の試合で言いますと、チャンピオンズリーグに日本人で残っているのは、守田と伊藤(洋輝)の2人。その中で、守田はボテ/グリムトと対戦して、70分弱プレーしてというところの彼のパフォーマンスだったり、素晴らしいチームでプレーしているということも把握しています」と評価を口に。

しかし、一方で、「その中で例えば、今回ボランチで考えている選手を見た時に、このまま怪我なくいけば、鎌田大地、佐野海舟、田中碧、藤田譲瑠チマとすでに5大リーグでプレーしている選手たちがいます」と名前を挙げると、「彼は代表にいておかしくない選手、ワールドカップの予選を踏まえれば、彼も中心となって、世界の舞台、W杯に導いてくれた選手だということはわかっています。ただ、そこには競争があるということも我々は見ていかなくてはいけないかなと思います」と語った。

「彼の戦術理解で言えば、試すというよりもいつでも代表の舞台に入ってこれる、戦力として入ってこれるだけの力を持っていると評価しつつも、全体の競争のバランスを見ています」と説明している。