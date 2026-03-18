首位・鹿島が上位対決を3発完勝で破竹の6連勝！ 2位・町田との“国立決戦”をモノに

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST第7節のFC町田ゼルビアvs鹿島アントラーズが18日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催された。

1試合未消化ながら2位につける町田(勝ち点12)と5連勝で首位を快走する鹿島の上位対決。屈指の好カードが聖地“国立”で実現した中、鹿島が開始早々に先制する。

5分、レオ・セアラのパスを受けた松村優太がボックス右に侵攻し、GKとDFの間にグラウンダーのクロスを供給。ファーサイドに詰めていた鈴木優磨が流し込んだ。

早くも先手を奪われた町田は8分、ナ・サンホのパスを受けた中村帆高がボックス右から折り返す。これに再びナ・サンホが飛び込むも、ミートしきれず。

その後は町田に攻撃の隙を与えなかった鹿島。すると44分、三竿健斗が敵陣ボックス付近までプレスをかけると、白崎凌兵のパスミスを誘発し、松村、田川とつなぐと、最後はボックス内でパスを受けた三竿が仕留めてリードを広げた。

後半に入ると町田は開始から4枚替えを敢行。林幸多郎、前寛之、相馬勇紀、藤尾翔太をピッチに送り込み、打開を図る。すると62分、相馬の左サイドからのクロスをファーサイドの増山が頭で折り返す。逆サイドでファーサイドに前寛之が待ち構えていたが、手前で柴崎岳にヘディングでクリアされた。

徐々に敵陣への侵攻回数を増加させる町田は、70分にエリキのスルーパスに抜け出した増山がボックス右から折り返し、藤尾がシュート。さらにその二次攻撃から相馬のスルーパスに反応した林がボックス内に侵攻するが、どちらもGK早川友基が立ちはだかった。

この嫌な時間を耐えきった鹿島は、後半アディショナルタイム1分にチャヴリッチが決めてトドメ。3-0で完勝し、リーグ6連勝を達成。対する町田はJ1百年構想リーグ開幕後、初めて90分間で敗れた。



