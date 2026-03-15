なでしこジャパン、10大会連続10度目のW杯出場決定！ 7発大勝でアジア杯ベスト4、18日準決勝で日韓戦

なでしこジャパン（日本女子代表）は15日、AFC女子アジアカップ2026の準々決勝でフィリピン女子代表と対戦した。

グループステージを3連勝、17得点無失点と危なげなくで首位通過したニルス・ニールセン監督率いるなでしこジャパン。ノックアウトステージ初戦では、グループステージを1勝2敗の3位で通過したフィリピンと激突した。

勝てば、来年ブラジルで開催される女子ワールドカップ(W杯)への出場が決まる中、10日の第3節ベトナム戦から先発メンバー8人を変更して臨んだ。

試合は開始4分に、4試合連続先発出場で、この試合がなでしこ通算100試合目の長谷川唯がこぼれ球に反応してゴールを脅かすなど、なでしこが序盤から攻勢に出る。

その後、なでしこがほとんどの時間を敵陣で過ごすものの、フィールドプレーヤー10人全員がボックス付近まで引いて守るフィリピン相手にゴールを奪うことができず。

それでも前半終盤に一気に動く。45分、林穂之香の右CKがゴール前で混戦になると、古賀塔子、清家貴子と押し込もうと試みる。藤野あおばのシュートも相手DFにブロックされるが、当たったボールがゴール方向に向かい、相手守護神が触ってこぼれたボールを田中美南がヘディングでこじ開けた。





ようやく先制に成功すると、さらに前半終了間際のアディショナルタイム3分にも、林の右CKを古賀が頭で合わせて追加点。2点リードで試合を折り返した。





後半に入ると、開始から北川ひかると千葉玲海菜、57分に谷川萌々子と今大会初出場となる松窪真心がピッチへ。

すると65分、左サイドの藤野が右足でファーサイドにクロスを供給。これを千葉が右足で合わせてゴールネットを揺らすと、さらにその2分後には、ボックス右で藤野から横パスを受けた松窪がドリブルでゴール前右に侵攻し、代表初ゴールを記録した。





勝利に大きく近づいたなでしこは73分、GK平尾知佳を下げてGK大熊茜を投入。これでなでしこは大会中、負傷により離脱した石川璃音を除く招集メンバー全員がピッチに立った。

なでしこはその後、76分に古賀、86分に谷川萌々子、90分に植木理子が追加点を奪い、終わってみれば7-0の快勝。なでしこはベスト4進出を決めると共に、10大会連続10度目のW杯出場権を獲得した。

18日に行われる準決勝では韓国女子代表と対戦する。