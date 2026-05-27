ラリージャパン2026の視聴方法 どこで見られる？

2026年のWRC世界ラリー選手権第7戦となるラリージャパンが、5月28日(木)から31日(日)に開催される。

本記事では、ラリージャパン2026はどこで見られるのか。視聴方法を紹介する。

ラリージャパン2026｜日程・コース

ラリージャパンは、2026年5月28日(木)から31日(日)に、愛知県と岐阜県で開催。鞍ケ池公園からスタートした後、山岳地帯の舗装路を中心に走行し、ラリージャパン名物の三河湖で最終セッションを迎える。4日間で全20本のスペシャルステージ（SS）を走り、うち2か所のスーパースペシャルステージ（SSS／藤岡SSS、鞍ケ池公園SSS）が設けられている。

スペシャルステージ(SS)は29日(金)からスタート。31日(日)まで20ステージが行われる。

日程 開始時刻 セッション DAY1：5/28(木) 8:00 シェイクダウン(鞍ケ池公園) 17:30 オープニングセレモニー DAY2：5/29(金) 8:00 SS1 足助SS 9:00 SS2 伊勢神トンネルSS 10:00 SS3 稲武設楽SS 14:00 SS4 足助SS 15:00 SS5 伊勢神トンネルSS 16:00 SS6 稲武設楽SS DAY3：5/30(土) 7:30 SS7 小原SS 8:45 SS8 恵那SS 10:30 SS9 笠置山SS 13:00 SS10 笠置山SS 14:30 SS11 恵那SS 16:00 SS12 小原SS 17:00 SS13-SS14 藤岡SSS DAY4：5/31(日) 8:00 SS15 額田SS 9:00 SS16三河湖SS 10:00 SS17-SS18 鞍ヶ池公園SSS 13:00 SS19 額田SS 14:45 SS20 三河湖SSウルフパワーステージ 16:30 セレモニアルフィニッシュ＆表彰式

※日程・開始時刻は変更となる場合があります。

ラリージャパン2026｜放送予定・視聴方法

WRC世界ラリー選手権2026 第7戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS』で生中継、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までがライブ配信される。

なお地上波・テレビ朝日では各日程が録画放送される。

J SPORTS 放送 ステージ 5/28(木)7:55- シェイクダウン 5/29(金)7:55- SS1-SS6 5/30(土)7:35- SS7-SS14 5/31(日)8:05- SS15-セレモニアルフィニッシュ

前述の通り、WRC世界ラリー第7戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。6月9日までの登録で、最初の2ヶ月を半額で視聴できる。

■Amazon J SPORTSの登録方法

Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(キャンペーン終了後は月額2,840円)

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