なでしこジャパンがメンバー発表！狩野倫久監督新体制、初招集2名で南アフリカ代表と戦う

なでしこジャパンは、6月6日に大阪府のYANMAR HANASAKA STADIUMで南アフリカ女子代表と国際親善試合を行う。狩野倫久監督が正式に就任してから初めて行われる実戦となり、内田篤人コーチと近賀ゆかりコーチも帯同する。

今回発表されたメンバーには女子マンチェスター・シティのMF⾧谷川唯や、女子バイエルン・ミュンヘンのFW谷川萌々子らをはじめとする主力組に加え、女子フェイエノールトのDF竹重杏歌理、ノジマステラ神奈川相模原のMF伊東珠梨の2人が初招集となった。

南アフリカ戦に臨む、なでしこジャパンのメンバーは以下の通り。

【なでしこジャパンのメンバー】

▼GK

1 山下杏也加(マンチェスター・シティ/イングランド)

12 平尾知佳(グラナダ/スペイン)

23 大熊 茜(INAC神戸レオネッサ)

▼DF

2 清水梨紗(リバプール/イングランド)

3 南 萌華(ブライトン/イングランド)

4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/イングランド)

5 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)

6 古賀塔子(トッテナム/イングランド)

13 北川ひかる(エバートン/イングランド)

21 竹重杏歌理(フェイエノールト/オランダ)

22 遠藤 優(ウェストハム/イングランド)

▼MF

7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

8 清家貴子(ブライトン/イングランド)

10 長野風花(リバプール/イングランド)

14 長谷川唯(マンチェスター・シティ/イングランド)

15 藤野あおば(マンチェスター・シティ/イングランド)

16 伊東珠梨(ノジマステラ神奈川相模原)

17 浜野まいか(トッテナム/イングランド)

18 林穂之香(エバートン/イングランド)

19 谷川萌々子(バイエルン/ドイツ)

20 籾木結花(エバートン/イングランド)

▼FW

9 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ/アメリカ)

11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ/アメリカ)