2026 MUSIC BANK in BARCELONAの配信・視聴方法

2026年9月にスペイン・バルセロナで開催された『2026 MUSIC BANK in BARCELONA』が、10月17日(土)にU-NEXTで配信される。

本記事では、『2026 MUSIC BANK in BARCELONA』のネット配信予定、視聴方法について紹介する。

2026 MUSIC BANK in BARCELONA｜概要

『2026 MUSIC BANK in BARCELONA』は、9月12日(土)にスペイン・バルセロナで開催された。

『MUSIC BANK』は韓国の放送局KBSの人気音楽番組で、世界各地で公演を行うグローバルツアーを実施中。今回はバルセロナのエスタディ・オリンピック・リュイス・コンパニスで開催され、大規模なK-POP音楽フェスとなった。

＜出演＞

ATEEZ / ENHYPEN / NMIXX / xikers / NCT WISH / CORTIS / ALPHA DRIVE ONE / MC Park Bo-gum

2026 MUSIC BANK in BARCELONA｜ネット配信予定

「2026 MUSIC BANK in BARCELONA」は、U-NEXTで独占配信される。

配信は2026年10月17日(土)20:00からスタート。見逃し配信も、配信終了後に準備が整い次第実施される。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 配信形態 独占配信 配信日時 2026年10月17日(土)20:00～ 視聴料金 追加料金不要・見放題対象 PPV 不要 見逃し配信 ライブ配信終了後、準備が整い次第 対応デバイス スマートフォン、タブレット、PC、Amazon Fire TV、スマートTV、Apple TV、PlayStation 4/5など

2026 MUSIC BANK in BARCELONAはU-NEXTの見放題対象作品となっているため、月額プラン会員であればPPVチケットなどを別途購入する必要はない。

また、U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルが用意されており、無料期間中でも追加料金なしで大会を視聴できる。

2026 MUSIC BANK in BARCELONA｜視聴方法

前述のとおり、「2026 MUSIC BANK in BARCELONA」は『U-NEXT』が独占配信する。

なお、「2026 MUSIC BANK in BARCELONA」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。