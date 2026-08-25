2026 K-WORLD DREAM AWARDSの出演アーティストは？全27組のラインアップ・MC・プレゼンターまとめ

韓国最大級の音楽授賞式「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」が、2026年8月27日(木)に韓国・KINTEXで開催される。

本記事では、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」に出演予定のアーティストを一覧で紹介する。

2026 K-WORLD DREAM AWARDSの開催日・会場は？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、2026年8月27日(木)に韓国・京畿道高陽市のKINTEX(韓国国際展示場)で開催される。

当日は16:00からブルーカーペット、18:00から本授賞式とコンサートが行われる予定。日本ではU-NEXTによる独占ライブ配信も実施され、18:30から配信開始が予定されている。

開催概要は以下の通り。

開催日：2026年8月27日(木)

会場：KINTEX(韓国国際展示場／韓国・京畿道 高陽市)

ブルーカーペット：16:00開始予定

本授賞式＆コンサート：18:00開始予定

U-NEXTライブ配信：18:30開始予定

2026 K-WORLD DREAM AWARDSの出演アーティストは？

2026年8月27日(木)に開催される「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」には、K-POPシーンを代表する人気アーティストから注目の新人まで、計27組の出演が予定されている。

ラインナップには、ATEEZ、LE SSERAFIM、RIIZE、ILLIT、&TEAM、P1Harmonyらが名を連ねるほか、JAY B(GOT7)、Hearts2Hearts、KiiiKiii、MEOVV、KickFlip、xikersなども出演。世代をまたいだ豪華な顔ぶれとなっている。

また、MCはチョン・ヒョンムとチャン・ドヨンが担当。プレゼンターにはキム・ソンホ、チョン・リョウォン、イ・チェミン、チュ・ヨンウらが登場する予定だ。出演者の詳細は以下の通り。

※出演者は変更となる場合があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

区分 出演者 アーティスト &TEAM アーティスト 82MAJOR アーティスト AHOF アーティスト ALPHA DRIVE ONE アーティスト AMPERS&ONE アーティスト AND2BLE アーティスト ATEEZ アーティスト EVAN(元ENHYPEN・ヒスン) アーティスト Hearts2Hearts アーティスト Hi-Fi Un!corn アーティスト IDID アーティスト ILLIT アーティスト JAY B(GOT7) アーティスト KickFlip アーティスト KiiiKiii アーティスト LE SSERAFIM アーティスト MEOVV アーティスト NOWZ アーティスト P1Harmony アーティスト QWER アーティスト RESCENE アーティスト RIIZE アーティスト SeeYa アーティスト xikers アーティスト XLOV アーティスト ソンリ アーティスト パク・ジヒョン MC チョン・ヒョンム MC チャン・ドヨン プレゼンター キム・ソンホ プレゼンター チョン・リョウォン プレゼンター チョン・ソンイル プレゼンター イ・ソル プレゼンター イ・チェミン プレゼンター ジン・ギジュ プレゼンター チュ・ヨンウ プレゼンター キム・ガヨン

2026 K-WORLD DREAM AWARDSの中継予定は？

「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、日本ではU-NEXTで独占ライブ配信される。2026年8月27日(木)18:30から公演終了まで配信予定で、月額プラン会員であれば追加料金なしで楽しめる。

初めてU-NEXTを利用する場合は、31日間の無料トライアル期間中でも視聴可能。ライブ配信終了後には見逃し配信も用意され、2026年10月8日(木)23:59まで視聴できる予定となっている。

リアルタイム配信と直後の見逃し配信には字幕・吹替は付かないものの、後日公開されるアーカイブ版では日本語字幕に対応する予定だ。

また、スマートフォンやタブレット、PCだけでなく、Fire TV Stick、Chromecast、対応スマートテレビなどを使えばテレビの大画面でも視聴できる。一方、地上波・BS・CSでの放送は予定されていないため、日本国内で視聴する場合はU-NEXTが主な選択肢となる。

サービス・放送 対応 内容 U-NEXT ○ 8月27日(木)18:30～公演終了まで独占ライブ配信 U-NEXT見逃し配信 ○ ライブ終了後～10月8日(木)23:59まで予定 地上波 × 放送予定なし BS × 放送予定なし CS × 放送予定なし

U-NEXTの2026 K-WORLD DREAM AWARDS視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は、U-NEXTで独占ライブ配信される。

U-NEXTの月額見放題プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象となるため、初めてU-NEXTを利用する場合にもおすすめだ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶U-NEXT公式配信ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」を視聴

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内の解約が可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。