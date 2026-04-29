2026年FIFAワールドカップの放送局（世界各国）
🌍 国・地域
📺 放送局
🇦🇫 アフガニスタン
ATN
🇦🇱 アルバニア
TV Klan
🇩🇿アルジェリア
ENTV
🇦🇩 アンドラ
RTVE｜M6｜DAZN
🇦🇷 アルゼンチン
Telefe | TV Pública
🇦🇺オーストラリア
SBS
🇦🇹 オーストリア
オーストリア ORF | ServusTV
🇦🇿 アゼルバイジャン
アゼルバイジャン ITV
🇧🇪 ベルギー
VRT | RTBF
🇧🇴 ボリビア
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ Arena Sport
🇧🇷 ブラジル
グルポ・グローボ | カゼTV | SBT/Nスポーツ
🇧🇬 ブルガリア
BNT
🇰🇭 カンボジア
ハン・メアス
🇨🇦 カナダ
ベル・メディア
🇨🇱 チリ
チリビジョン
🇨🇳 中国
CMG
🇨🇴 コロンビア
カラコル・テレビシオン｜カナルRCN｜ウィン・スポーツ
🇨🇷 コスタリカ
テレティカ | ティゴ・スポーツ
🇭🇷 クロアチア
HRT
🇨🇾 キプロス
シグマTV
🇨🇿チェコ
ČT | TV Nova
🇩🇰 デンマーク
DR | TV2
🇪🇨 エクアドル
テレアマゾナス
🇸🇻 エルサルバドル
TCS | Tigo Sports
🇪🇪エストニア
エストニア TV3
🇫🇯 フィジー
フィジー FBC
🇫🇮 フィンランド
Yle | MTV3
🇫🇷 フランス
M6 | beIN Sports
🇩🇪 ドイツ
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 ギリシャ
ERT
🇬🇹 グアテマラ
アルバビジョン | ティゴ・スポーツ
🇭🇳 ホンジュラス
テレヴィセントロ | ティゴ・スポーツ
🇭🇰 香港
PCCW
🇭🇺 ハンガリー
MTVA
🇮🇸 アイスランド
RÚV
🇮🇩 インドネシア
TVRI | RRI
🇮🇷 イラン
IRIB TV3
🇮🇪 アイルランド
RTÉ
🇮🇱 イスラエル
KAN | チャールトン
🇮🇹 イタリア
RAI | DAZN
🇯🇵 日本
NHK｜日本テレビ｜フジテレビ｜DAZN
🇰🇿 カザフスタン
カザフスタン QAZTRK
🇽🇰 コソボ
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 キルギス
KTRK
🇱🇻 ラトビア
TV3 ラトビア
🇱🇮 リヒテンシュタイン
SRG SSR
🇱🇹 リトアニア
TV3 リトアニア
🇱🇺 ルクセンブルク
VRT｜RTBF
🇲🇴 マカオ
TDM
🇲🇻 モルディブ
Medianet
🇲🇹 マルタ
PBS
🇲🇺 モーリシャス
MBC
🇲🇽 メキシコ
テレヴィサ・ユニビジョン | TVアステカ
🌎 中東・北アフリカ
beIN Sports
🇲🇳 モンゴル
EduTV｜ナショナル・テレビジョン｜Suld TV｜MNB｜mobihome VOO
🇲🇪 モンテネグロ
Arena Sport｜RTCG
🇳🇵 ネパール
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 オランダ
NOS
🇳🇿 ニュージーランド
TVNZ
🇳🇮 ニカラグア
グループ・ラテンサ | ティゴ・スポーツ
🇲🇰 北マケドニア
Arena Sport
🇳🇴 ノルウェー
NRK | TV2
🇵🇦 パナマ
Medcom｜TVN Media｜Tigo Sports
🇵🇾 パラグアイ
トレセ | GEN TV | ティゴ・スポーツ
🇵🇪 ペルー
アメリカ・テレビシオン
🇵🇭 フィリピン
アレフ・グループ
🇵🇱 ポーランド
TVP
🇵🇹 ポルトガル
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 ルーマニア
アンテナ
🇷🇺 ロシア
Match TV
🇸🇲 サンマリノ
RAI | DAZN
🇷🇸 セルビア
RTS | アリーナ・スポーツ
🇸🇬 シンガポール
メディアコープ
🇸🇰 スロバキア
STVR | TV JOJ
🇸🇮 スロベニア
Arena Sport
🇿🇦 南アフリカ
SABC | SportyTV
🌏 南アメリカ
DSports | Disney+
🇰🇷 韓国
JTBC｜KBS｜NAVER Sports｜CHZZK
🇪🇸 スペイン
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 サハラ以南アフリカ
New World TV | SuperSport
🇸🇪 スウェーデン
SVT | TV4
🇨🇭 スイス
SRG SSR
🇹🇼 台湾
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 タジキスタン
ヴァルジッシュTV | サッカーTV
🇹🇱 東ティモール
ETO
🇹🇷 トルコ
TRT
🇹🇲 トルクメニスタン
トルクメニスタン・スポーツ
🇺🇦 ウクライナ
MEGOGO
🇬🇧イギリス
BBC｜ITV
🇺🇸 アメリカ合衆国
Fox Sports（英語） | Telemundo（スペイン語）
🇺🇾 ウルグアイ
ウルグアイ Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 ウズベキスタン
ゾールTV
🇻🇪 ベネズエラ
テレベン
🇻🇳 ベトナム
ベトナム VTV
詳細はこちら：2026年ノルウェー代表FIFAワールドカップユニフォーム：ホーム、アウェイ、発売日、価格
ノルウェーではどの放送局がFIFAワールドカップを放送していますか？
ノルウェーの活躍を逃さず観たいファンは、NRKとTV2の生中継をチェックしよう。
2026 FIFAワールドカップのノルウェー代表戦を視聴するためのベストVPNと無料ストリーミング
ノルウェー代表の試合を視聴するには、無料または希望する放送が提供されている国に「仮想的に」移動する必要があります。方法は次のとおりです：
- 高速VPNを選ぶ（2026年おすすめ：ExpressVPN、NordVPN、Surfshark）
- アプリをインストール：お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください
- 最適なサーバーに接続する
- ストリーミングサービスを開く：放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスします。
- 「FIFAワールドカップ」で検索し、ノルウェーの試合をライブで楽しみましょう！
旅行者にはSaily eSIMでのストリーミングが便利。
SailyはNord Securityの専門家が開発した旅行向けeSIMサービスで、デジタルデータプランをスマホに直接ダウンロードできます。2026年のワールドカップでは、遅延のない4K・HDライブストリーミングに必要な高速通信を確保できるので便利です。
- アプリをダウンロード：App StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリを入手します。
- プランを選ぶ：滞在国（例：大会開催中は米国）を選択し、データプランを決めます。90分の試合を何度も視聴する場合は10GBまたは20GBがおすすめです。
- eSIMのインストール：アプリのワンタップガイドに従ってください。物理SIMもクリップも不要です。
- 有効化してストリーミング：到着後、またはデータが必要になったときにプランを有効化。お好みのストリーミングアプリで試合を楽しめます。