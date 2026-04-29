



2026年FIFAワールドカップの放送局

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ポルトガルではどの放送局がFIFAワールドカップを中継していますか？

ポルトガルの戦いをリアルタイムで楽しみたい方は、Sport TVとLiveModeTVで視聴できます。

2026 FIFAワールドカップのポルトガル代表戦を視聴するためのベストVPNと無料ストリーミング





ポルトガル代表の試合を視聴するには、無料または希望する放送を提供している国に「仮想的に」移動する必要があります。方法は次のとおりです：

高速VPNを選ぶ（ 2026年おすすめ： ExpressVPN、NordVPN 、 Surfshark） アプリをインストール： お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください 最適なサーバーに接続する ストリーミングサービスを開く： 放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスします。 「FIFAワールドカップ」で検索し、ポルトガルの試合をライブで楽しみましょう！

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SailyはNord Securityの専門家が開発した旅行向けeSIMサービスで、データプランをスマホに直接ダウンロードできます。2026年のワールドカップでは、4K・HDライブストリーミングを遅延なく楽しめる高速通信を提供します。

アプリをダウンロード ： App StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリを入手。 プランを選ぶ： 滞在国（例：大会開催中は米国）を選択し、データプランを決めます。90分の試合を何度も視聴する場合は 10GBまたは20GB が最適です。 eSIMのインストール： アプリ内のワンタップガイドに従ってください。物理的なSIMカードやクリップは不要です。 有効化してストリーミング： 到着後、またはデータが必要になった時点でプランを有効化してください。その後、ストリーミングアプリを開き、専用の高速モバイル接続で試合を楽しみましょう。







