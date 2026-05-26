2026 FIFAワールドカップのダイナミックプライシングチケットガイド：ダイナミックプライシングとは？

2026年FIFAワールドカップの出場48枠中42枠が決定し、ファンは来夏アメリカ大陸で開催される大会で自国代表をどう応援するか注目しています。

全104試合で600万枚以上が販売されます。先行販売の一部は終了しましたが、まだチャンスはあります。

6月11日開幕、米・墨・加3カ国共催の大会は、時期が迫るほど需要が急増します。FIFAがダイナミックプライシングを導入するため、今後数カ月の価格変動が見込まれます。

GOALでは、その仕組みや購入方法、価格など、2026年ワールドカップチケットの最新情報をまとめてお伝えします。

ダイナミックプライシングとは？

航空券やホテルと同様に需要と供給に応じて価格がリアルタイムで変わる仕組みで、試合や座席によって料金が変動します。

目的は、市場価格に近い価格でファンが公平かつ安全にチケットを入手できるようにすることです。

このシステムは需要に基づいており、チケット価格が必ずしも高くなるわけではありません。今年初めに開催されたFIFAクラブワールドカップでは、チェルシー対フルミネンセの準決勝を含むノックアウトステージの一部試合が13ドルから購入できました。

2026年FIFAワールドカップのチケット入手方法

現在、Visaプレセールや早期抽選など主要な公式チケット抽選はすべて終了しています。

この期間中に5億件以上の申し込みが処理されたため、現在、一般販売分の残数は過去最低水準です。

概要は以下の通りです：

4月1日から「 ラストミニット販売期間 」が始まり、抽選ではなく完全先着順でチケットが即座に確定します。これはFIFAから直接公式チケットを購入できる最後の機会です。

」が始まり、抽選ではなく完全先着順でチケットが即座に確定します。これはFIFAから直接公式チケットを購入できる最後の機会です。 また、 FIFA公式リセールマーケットプレイス も利用可能です。大会が近づくにつれ、ファンはここで定価で認証済みチケットを売買できます。

も利用可能です。大会が近づくにつれ、ファンはここで定価で認証済みチケットを売買できます。 StubHubなどの二次販売サイトも利用できますが、購入前に利用規約を確認してください。

2026 FIFAワールドカップのチケットはいくらですか？

価格は幅があるため、予算に合わせて検討しましょう。

FIFAは以前、ダイナミックプライシングの導入により、グループステージ初期の試合のチケットは最低60ドルから、決勝戦では最高6,730ドルまで上昇する可能性があると発表していた。

価格は各販売フェーズで変動する見込みです。予想価格は以下の通りです：

ステージ チケット価格帯 グループステージ（開催国以外） 60～620ドル グループステージ（米国、カナダ、メキシコの試合） 75ドル～2,735ドル 決勝トーナメント1回戦 $105～$750 ベスト16 $170 - $980 準々決勝 $275 - $1,775 準決勝 $420–$3,295 決勝 2,030ドル～7,875ドル

どのような種類のFIFAワールドカップチケットがありますか？

2026 FIFAワールドカップの全104試合のチケットは各販売期間に発売され、以下のカテゴリーに分類されます：

カテゴリー1： 最も高く、下段席。

最も高く、下段席。 カテゴリー2： カテゴリー1を除く上段・下段の席。

カテゴリー1を除く上段・下段の席。 カテゴリー3： 上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。

上段席が中心で、カテゴリー1・2の外側。 カテゴリー4：最も手頃な価格で、上記以外の上段席。

さらにFIFA公式チケットポータルでは、以下のチケットパッケージも購入できます：

単試合

グループステージ：開催国以外のチームによる試合1試合（カナダ、メキシコ、米国を除く）

ラウンド・オブ・32／ラウンド・オブ・16／3位決定戦：いずれか1試合

ホスピタリティオプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン

1名あたり1,400米ドルから

会場シリーズ

お好みの会場で全試合を観戦できます。

会場により4～9試合が含まれます

全試合日・全ステージ対象

ホスピタリティオプション：ピッチサイド・ラウンジ、VIP、トロフィー・ラウンジ、チャンピオンズ・クラブ、FIFAパビリオン

1名様あたり8,275米ドルから

「マイチーム」を追跡

開催地に関わらず、グループステージの全試合でチームの活躍を間近でご覧いただけます。

グループステージ3試合とラウンド・オブ・32の1試合。

対象試合日・会場すべて

開催国（カナダ・メキシコ・米国）のチームにはご利用いただけません。

ホスピタリティプラン：FIFAパビリオン

1名様あたり6,750米ドルから

企業やVIP向けにはプライベートスイートやプラチナアクセスも用意されています。

2026 FIFAワールドカップのチケットはいつ発売されますか？

サポーターの皆様は、6月の大会開始までFIFA公式ウェブサイトでチケットを購入できます。各販売フェーズで、購入方法、支払い手段、チケット種類が異なります。

Visa先行抽選販売

対象となるVisaカード保有者が9月10日～19日に応募できました。

早期チケット抽選

第2フェーズは10月27日～31日に応募があり、第1フェーズ同様、抽選が行われました。 当選者は11月17日からの指定時間に購入できました。また、11月12～15日は開催国（米国・カナダ・メキシコ）居住者が自国試合の優先購入枠を利用できました。

無作為抽選

12月5日の2026 FIFAワールドカップ組み合わせ抽選会に続き、ランダム抽選が始まった。

グループステージの対戦カードが発表されると、ファンは希望試合のチケットを申し込めました。

直前販売

4月1日から始まるラストミニット販売では、残券を先着順で購入できます。

これまでの販売ラウンドとは異なり、抽選ではなく先着順です。

チケットは厳格な先着順で即座に確定します。FIFAから公式チケットを購入できる最後の機会です。

購入にはFIFA公式チケットポータルへの登録が必要です。ログイン後、残席状況を確認できます。

2026 FIFAワールドカップはいつ開催されますか？

2026 FIFAワールドカップは、2026年6月11日～7月19日にカナダ、メキシコ、米国16都市で開催されます。

34日間にわたり計104試合が開催されます。

48チームが参加し、3カ国が共同開催するのは今回が初めてです。

開催都市は以下のとおりです：