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翻訳者：

2026 FIFAワールドカップのイングランド代表戦を今日どこで見られる？ テレビ放送ガイド、無料配信、VPN、eSIM

「スリー・ライオンズ」はグループLでクロアチア、ガーナ、パナマという強豪3か国と対戦する。試合への期待が高まっている。


2026年FIFAワールドカップの各国放送局

🌍 国・地域

📺 放送局

🇦🇫 アフガニスタン

ATN

🇦🇱 アルバニア

TV Klan

🇩🇿アルジェリア

ENTV

🇦🇩 アンドラ

RTVE｜M6｜DAZN

🇦🇷 アルゼンチン

Telefe | TV Pública

🇦🇺オーストラリア

SBS

🇦🇹 オーストリア

ORF | ServusTV

🇦🇿 アゼルバイジャン

アゼルバイジャン ITV

🇧🇪 ベルギー

VRT | RTBF

🇧🇴 ボリビア

Red Uno｜Unitel｜Entel｜Tigo Sports

🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴビナ

ボスニア・ヘルツェゴビナ Arena Sport

🇧🇷 ブラジル

グルポ・グローボ | カゼTV | SBT/Nスポーツ

🇧🇬 ブルガリア

BNT

🇰🇭 カンボジア

ハン・メアス

🇨🇦 カナダ

ベル・メディア

🇨🇱 チリ

チリビジョン

🇨🇳 中国

CMG

🇨🇴 コロンビア

カラコル・テレビシオン｜カナルRCN｜ウィン・スポーツ

🇨🇷 コスタリカ

テレティカ | ティゴ・スポーツ

🇭🇷 クロアチア

HRT

🇨🇾 キプロス

シグマTV

🇨🇿チェコ

ČT | TV Nova

🇩🇰 デンマーク

DR | TV2

🇪🇨 エクアドル

テレアマゾナス

🇸🇻 エルサルバドル

TCS | Tigo Sports

🇪🇪エストニア

エストニア TV3

🇫🇯 フィジー

フィジー FBC

🇫🇮 フィンランド

Yle | MTV3

🇫🇷 フランス

M6 | beIN Sports

🇩🇪 ドイツ

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 ギリシャ

ギリシャ：ERT

🇬🇹 グアテマラ

アルバビジョン | ティゴ・スポーツ

🇭🇳 ホンジュラス

テレヴィセントロ | ティゴ・スポーツ

🇭🇰 香港

PCCW

🇭🇺 ハンガリー

MTVA

🇮🇸 アイスランド

RÚV

🇮🇩 インドネシア

TVRI | RRI

🇮🇷 イラン

IRIB TV3

🇮🇪 アイルランド

RTÉ

🇮🇱 イスラエル

KAN | チャールトン

🇮🇹 イタリア

RAI | DAZN

🇯🇵 日本

NHK｜日本テレビ｜フジテレビ｜DAZN

🇰🇿 カザフスタン

カザフスタン QAZTRK

🇽🇰 コソボ

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 キルギス

KTRK

🇱🇻 ラトビア

TV3 ラトビア

🇱🇮 リヒテンシュタイン

SRG SSR

🇱🇹 リトアニア

TV3 リトアニア

🇱🇺 ルクセンブルク

VRT｜RTBF

🇲🇴 マカオ

TDM

🇲🇻 モルディブ

Medianet

🇲🇹 マルタ

PBS

🇲🇺 モーリシャス

MBC

🇲🇽 メキシコ

テレヴィサ・ユニビジョン | TVアステカ

🌎 中東・北アフリカ

beIN Sports

🇲🇳 モンゴル

EduTV｜ナショナル・テレビジョン｜Suld TV｜MNB｜mobihome VOO

🇲🇪 モンテネグロ

Arena Sport｜RTCG

🇳🇵 ネパール

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 オランダ

NOS

🇳🇿 ニュージーランド

TVNZ

🇳🇮 ニカラグア

グループ・ラテンサ | ティゴ・スポーツ

🇲🇰 北マケドニア

Arena Sport

🇳🇴 ノルウェー

NRK | TV2

🇵🇦 パナマ

Medcom｜TVN Media｜Tigo Sports

🇵🇾 パラグアイ

トレセ | GEN TV | ティゴ・スポーツ

🇵🇪 ペルー

アメリカ・テレビシオン

🇵🇭 フィリピン

アレフ・グループ

🇵🇱 ポーランド

TVP

🇵🇹 ポルトガル

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 ルーマニア

アンテナ

🇷🇺 ロシア

Match TV

🇸🇲 サンマリノ

RAI | DAZN

🇷🇸 セルビア

RTS | アリーナ・スポーツ

🇸🇬 シンガポール

メディアコープ

🇸🇰 スロバキア

STVR | TV JOJ

🇸🇮 スロベニア

Arena Sport

🇿🇦 南アフリカ

SABC | SportyTV

🌏 南アメリカ

DSports | Disney+

🇰🇷 韓国

JTBC｜KBS｜NAVER Sports｜CHZZK

🇪🇸 スペイン

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 サハラ以南アフリカ

New World TV | SuperSport

🇸🇪 スウェーデン

SVT | TV4

🇨🇭 スイス

SRG SSR

🇹🇼 台湾

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 タジキスタン

ワルジーシュTV | サッカーTV

🇹🇱 東ティモール

ETO

🇹🇷 トルコ

TRT

🇹🇲 トルクメニスタン

トルクメニスタン・スポーツ

🇺🇦 ウクライナ

MEGOGO

🇬🇧イギリス

BBC｜ITV

🇺🇸 アメリカ合衆国

Fox Sports（英語） | Telemundo（スペイン語）

🇺🇾 ウルグアイ

ウルグアイ Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 ウズベキスタン

ゾールTV

🇻🇪 ベネズエラ

テレベン

🇻🇳 ベトナム

ベトナム VTV


詳細はこちら：イングランド代表の2026年FIFAワールドカップユニフォーム（ホーム・アウェイ）発売日・価格

イングランドではどの放送局がFIFAワールドカップを放送していますか？

「スリー・ライオンズ」の活躍を見逃したくないファンは、BBCやITVの生中継をチェックしよう。

イングランド代表戦を視聴できるVPNと無料ストリーミング


イングランド代表戦を視聴するには、無料または希望する放送を行う国に「仮想的に」移動する必要があります。手順は次のとおりです：

  1. 高速VPNを選ぶ（2026年おすすめ：ExpressVPN、NordVPNSurfshark）
  2. アプリをインストール：お使いのデバイス（ノートパソコン、スマートフォン、スマートテレビ）にVPNソフトウェアをダウンロードしてください
  3. 最適なサーバーに接続する
  4. ストリーミングサービスを開く：放送局のウェブサイトまたはアプリにアクセスします。
  5. 「FIFAワールドカップ」で検索し、イングランドの試合をライブで楽しみましょう！

旅行者にはSaily eSIMでのストリーミングが最適です。

SailyはNord Securityの専門家が開発した旅行向けeSIMサービスで、データプランをスマホに直接ダウンロードできます。2026年のワールドカップでは、遅延のない4K・HDライブストリーミングに必要な高速通信を確保でき便利です。

  1. アプリをダウンロードApp StoreまたはGoogle PlayでSailyアプリを入手。
  2. プランを選ぶ：滞在国（例：大会開催中は米国）を選択し、データプランを決めます。90分の試合を何度も視聴する場合は10GBまたは20GBが最適です。
  3. eSIMのインストール：アプリ内のワンタップガイドに従ってください。物理的なSIMカードやクリップは不要です。
  4. 有効化してストリーミング：到着後、またはデータが必要になったらプランを有効化。お好みのストリーミングアプリを開き、専用の高速モバイル接続で試合をお楽しみください。