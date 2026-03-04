Goal.com
F1-AUS-FISICHELLA ACTAFP
Aoi Fujimiya

2026年F1日本GPチケット販売情報まとめ｜一般発売日・在庫状況・公式リセールの有無と購入方法

2026年F1日本グランプリのチケットの販売情報は？販売スケジュール・リセールを紹介。

F1日本GPのチケットは、例年国内外のファンによる争奪戦となる。世界最高峰のモータースポーツが日本で開催されるとあって、販売開始直後に完売する席種も珍しくない。

本記事では、F1日本GPの最新チケット販売情報について紹介する。

F1日本GPの日程は？

2026年のF1日本グランプリは、3月27日(金)から29日(日)にかけて鈴鹿サーキットで開催される。2026 FIA F1世界選手権シリーズ第3戦として組み込まれており、シーズン序盤の重要な一戦となる。

金曜のフリー走行から日曜の決勝レースまで3日間にわたり実施され、土曜には予選、日曜にはドライバーズパレードと決勝が予定されている。なお、3月26日(木)からはピットウォークやストレートウォークなどの関連イベントも行われる。

決勝は53周、または120分のいずれか早い方で争われる予定。週末を通じて多くの来場者が見込まれ、宿泊や駐車場の確保も早めの対応が求められる。以下に主要スケジュールを整理する。

日程内容開始時刻
3月26日(木)ピットウォーク／ストレートウォークなど予定
3月27日(金)フリー走行111:30〜
3月27日(金)フリー走行215:00〜
3月28日(土)フリー走行311:30〜
3月28日(土)予選15:00〜16:00
3月29日(日)ドライバーズパレード12:00〜12:30
3月29日(日)決勝レース14:00〜（53周または120分）

なお、タイムスケジュールは天候や進行状況により変更となる可能性がある。来場前には公式発表の最新情報を確認しておきたい。

F1日本GPのチケット販売情報は？

2026年F1日本グランプリ（3月27日〜29日開催）のチケットは、2025年10月13日より一般販売がスタートした。2026年シーズン第3戦として行われる今大会は注目度が高く、販売開始直後から多くの席種が完売となっている。

2026年1月時点では、指定席の大半がSOLD OUT。現在購入可能なのは主に「西エリア券」や「木・金曜日券」といった一部券種に限られる。完売席については、公式オンラインショップでのリセール実施が再購入のチャンスとなる。

販売スケジュール・在庫状況

  • 一般販売開始：2025年10月13日(月・祝)
  • 指定席：ほぼ完売
  • 現在購入可能：西エリア券／木・金曜日券
  • 公式リセール：MobilityStationで実施される場合あり

主なチケット種類と価格(大人料金)

  • 西エリア券：18,000円(3日間通し・自由席エリア)
  • 木・金曜日券：11,000円(3月26日・27日のみ有効／アトラクション乗り放題付)
  • Honda応援席(C席)：42,000円〜(特典グッズ付／完売の可能性あり)
  • パドッククラブ／VIPスイート：600,000円〜1,100,000円

購入窓口

  • MobilityStation(公式オンラインショップ)：全席種を取り扱うメイン窓口
  • アソビュー！：西エリア券・木金券のみ販売

購入時の注意点

  • 観戦券は原則電子チケットで運用
  • 鈴鹿サーキット駐車場は別途「前売駐車券」が必要(当日販売なし)
  • 年齢区分：大人(24歳以上)／U23(高校生〜23歳)／子ども(小中学生)／幼児(3歳〜未就学児)

人気席種は今後もリセールで動く可能性がある。観戦を検討している場合は、公式販売ページをこまめにチェックし、再販売のタイミングを逃さないことが重要となる。

F1日本GPのチケットリセールはある？

2026年F1日本グランプリでは、公式リセールサービスが用意されている。チケットを購入後、やむを得ず来場できなくなった場合でも、正規ルートで再販売できる仕組みが整っているのが特徴だ。

リセールは公式オンラインショップ「MobilityStation」を通じて行われる。定められた価格範囲内で出品できるため、不正転売のリスクを避けつつ、安全にチケットを譲渡できる。完売席種を狙う側にとっても、再入手機会となる重要な制度だ。

リセール対象となるチケット

  • MobilityStationで購入した未使用の電子チケット
  • 電子形式の駐車券

一方で、以下のチケットはリセール対象外となる。

  • セブン-イレブン店頭発券チケット
  • 配送チケット
  • アソビュー！で購入したチケット
  • 先行販売チケット
  • Formula 1 Paddock Club™
  • 車いす指定席観戦券

リセール実施期間

  • 一般販売開始日から各レース開催日前日23:59まで出品・購入可能
  • 2026年大会の多くの前売券は3月26日(木)23:59まで

決勝当日は利用できないため、期限には注意が必要だ。

手数料（MobilityStation経由）

  • 購入者：手数料無料
  • 出品者：
    • 出品手数料：売却額13,500円までは660円、13,501円以上は取引額の5%
    • 振込手数料：1出品につき660円

利用方法

  • 購入する場合：MobilityStationにログインし「リセール購入」から席を選択、クレジットカードで決済
  • 出品する場合：「マイチケット」から対象チケットを選択し、規定範囲内で価格を設定して出品

完売席でも、リセール枠で再び購入できる可能性がある。F1日本GPの観戦を諦めたくない場合は、開催直前まで公式リセールの動向をチェックしておくのが有効だ。

そのほか、公式サービスではないものの、利用者数の多い『チケジャム』でもWBC関連チケットが多数出品されている。

ただし、『チケジャム』でも「チケット不正転売禁止法」に関する注意事項が明記されている。興行主の同意なく販売価格を超える価格で転売する行為は法律で禁止されており、特定興行入場券に該当する場合は厳格な規制対象となる。公式価格を事前に確認し、不自然に高額な出品には十分注意したい。

