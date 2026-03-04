2026年F1日本GPチケット販売情報まとめ｜一般発売日・在庫状況・公式リセールの有無と購入方法

F1日本GPのチケットは、例年国内外のファンによる争奪戦となる。世界最高峰のモータースポーツが日本で開催されるとあって、販売開始直後に完売する席種も珍しくない。

本記事では、F1日本GPの最新チケット販売情報について紹介する。

F1日本GPの日程は？

2026年のF1日本グランプリは、3月27日(金)から29日(日)にかけて鈴鹿サーキットで開催される。2026 FIA F1世界選手権シリーズ第3戦として組み込まれており、シーズン序盤の重要な一戦となる。

金曜のフリー走行から日曜の決勝レースまで3日間にわたり実施され、土曜には予選、日曜にはドライバーズパレードと決勝が予定されている。なお、3月26日(木)からはピットウォークやストレートウォークなどの関連イベントも行われる。

決勝は53周、または120分のいずれか早い方で争われる予定。週末を通じて多くの来場者が見込まれ、宿泊や駐車場の確保も早めの対応が求められる。以下に主要スケジュールを整理する。

日程 内容 開始時刻 3月26日(木) ピットウォーク／ストレートウォークなど 予定 3月27日(金) フリー走行1 11:30〜 3月27日(金) フリー走行2 15:00〜 3月28日(土) フリー走行3 11:30〜 3月28日(土) 予選 15:00〜16:00 3月29日(日) ドライバーズパレード 12:00〜12:30 3月29日(日) 決勝レース 14:00〜（53周または120分）

なお、タイムスケジュールは天候や進行状況により変更となる可能性がある。来場前には公式発表の最新情報を確認しておきたい。

F1日本GPのチケット販売情報は？

2026年F1日本グランプリ（3月27日〜29日開催）のチケットは、2025年10月13日より一般販売がスタートした。2026年シーズン第3戦として行われる今大会は注目度が高く、販売開始直後から多くの席種が完売となっている。

2026年1月時点では、指定席の大半がSOLD OUT。現在購入可能なのは主に「西エリア券」や「木・金曜日券」といった一部券種に限られる。完売席については、公式オンラインショップでのリセール実施が再購入のチャンスとなる。

販売スケジュール・在庫状況

一般販売開始：2025年10月13日(月・祝)

指定席：ほぼ完売

現在購入可能：西エリア券／木・金曜日券

公式リセール：MobilityStationで実施される場合あり

主なチケット種類と価格(大人料金)

西エリア券：18,000円(3日間通し・自由席エリア)

木・金曜日券：11,000円(3月26日・27日のみ有効／アトラクション乗り放題付)

Honda応援席(C席)：42,000円〜(特典グッズ付／完売の可能性あり)

パドッククラブ／VIPスイート：600,000円〜1,100,000円

購入窓口

MobilityStation(公式オンラインショップ)：全席種を取り扱うメイン窓口

アソビュー！：西エリア券・木金券のみ販売

購入時の注意点

観戦券は原則電子チケットで運用

鈴鹿サーキット駐車場は別途「前売駐車券」が必要(当日販売なし)

年齢区分：大人(24歳以上)／U23(高校生〜23歳)／子ども(小中学生)／幼児(3歳〜未就学児)

人気席種は今後もリセールで動く可能性がある。観戦を検討している場合は、公式販売ページをこまめにチェックし、再販売のタイミングを逃さないことが重要となる。

F1日本GPのチケットリセールはある？

2026年F1日本グランプリでは、公式リセールサービスが用意されている。チケットを購入後、やむを得ず来場できなくなった場合でも、正規ルートで再販売できる仕組みが整っているのが特徴だ。

リセールは公式オンラインショップ「MobilityStation」を通じて行われる。定められた価格範囲内で出品できるため、不正転売のリスクを避けつつ、安全にチケットを譲渡できる。完売席種を狙う側にとっても、再入手機会となる重要な制度だ。

リセール対象となるチケット

MobilityStationで購入した未使用の電子チケット

電子形式の駐車券

一方で、以下のチケットはリセール対象外となる。

セブン-イレブン店頭発券チケット

配送チケット

アソビュー！で購入したチケット

先行販売チケット

Formula 1 Paddock Club™

車いす指定席観戦券

リセール実施期間

一般販売開始日から各レース開催日前日23:59まで出品・購入可能

2026年大会の多くの前売券は3月26日(木)23:59まで

決勝当日は利用できないため、期限には注意が必要だ。

手数料（MobilityStation経由）

購入者：手数料無料

出品者： 出品手数料：売却額13,500円までは660円、13,501円以上は取引額の5% 振込手数料：1出品につき660円



利用方法

購入する場合：MobilityStationにログインし「リセール購入」から席を選択、クレジットカードで決済

出品する場合：「マイチケット」から対象チケットを選択し、規定範囲内で価格を設定して出品

完売席でも、リセール枠で再び購入できる可能性がある。F1日本GPの観戦を諦めたくない場合は、開催直前まで公式リセールの動向をチェックしておくのが有効だ。

