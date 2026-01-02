ダカール・ラリー2026のテレビ放送・ネット配信予定

ダカール・ラリー2026が1月3日から開催される。
本記事では、ダカール・ラリーの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。
ダカール・ラリー｜日程、放送・配信予定
ダカール・ラリーは、1月3日(土)にプロローグを開催。最終日となる第13ステージは1月17日に行われる。
サウジアラビアのヤンブーからスタート。コースは、砂丘や岩山、広大な平原の高速区間など多彩な地形を含むステージで構成され、ゴールはスタート地点のヤンブーとなる。砂漠から泥濘地、山岳地帯などあらゆる路面を走破して競い合い、世界一過酷なラリーとして知られてい。
ダカール・ラリーはテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS 3』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』でデイリーハイライトが配信される。
|日程
|イベント・ステージ
|放送・配信
|1月3日
|プロローグ：ヤンブー > ヤンブー
|1月5日0:00-
|1月4日
|第1ステージ：ヤンブー > ヤンブー
|1月6日0:00-
|1月5日
|第2ステージ：ヤンブー > アルウラ
|1月7日0:00-
|1月6日
|第3ステージ：アルウラ > アルウラ
|1月8日0:00-
|1月7日
|第4ステージ：アルウラ > アルウラ
|1月9日0:00-
|1月8日
|第5ステージ：アルウラ > ハイル
|1月10日0:00-
|1月9日
|第6ステージ：ハイル > リヤド
|1月11日0:00-
|1月10日
|休息日
|-
|1月11日
|第7ステージ：リヤド > ワディ・アド・ダワシル
|1月13日0:00-
|1月12日
|第8ステージ：ワディ・アド・ダワシル > ワディ・アド・ダワシル
|1月14日0:00-
|1月13日
|第9ステージ：ワディ・アド・ダワシル > ビーシャ
|1月15日0:00-
|1月14日
|第10ステージ：ビーシャ > ビーシャ
|1月16日0:00-
|1月15日
|第11ステージ：ビーシャ > アルヘナキヤ
|1月17日0:00-
|1月16日
|第12ステージ：アルヘナキヤ > ヤンブー
|1月18日0:00-
|1月17日
|第13ステージ：ヤンブー > ヤンブー
|1月19日0:00-
ダカール・ラリー｜無料視聴方法
前述の通り、ダカール・ラリーは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・配信される。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス
- 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。