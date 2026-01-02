このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
RALLYE-DAKAR-PETERHANSEL 2AFP
ダカール・ラリーをAmazonで無料視聴！
Yuta Tokuma

ダカール・ラリー2026のテレビ放送・ネット配信予定

ダカール・ラリー2026の日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

Amazonなら14日間無料体験あり

J SPORTS

ダカール・ラリー


Amazon Prime Videoチャンネル「J SPORTS」でライブ配信！

まずは14日間無料トライアルで視聴

月額

2,840円(税込)

まずは無料体験登録

ダカール・ラリー2026が1月3日から開催される。

本記事では、ダカール・ラリーの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

ダカール・ラリー｜日程、放送・配信予定

ダカール・ラリーは、1月3日(土)にプロローグを開催。最終日となる第13ステージは1月17日に行われる。

サウジアラビアのヤンブーからスタート。コースは、砂丘や岩山、広大な平原の高速区間など多彩な地形を含むステージで構成され、ゴールはスタート地点のヤンブーとなる。砂漠から泥濘地、山岳地帯などあらゆる路面を走破して競い合い、世界一過酷なラリーとして知られてい。

ダカール・ラリーはテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS 3』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』でデイリーハイライトが配信される。

日程イベント・ステージ放送・配信
1月3日プロローグ：ヤンブー > ヤンブー1月5日0:00-
1月4日第1ステージ：ヤンブー > ヤンブー1月6日0:00-
1月5日第2ステージ：ヤンブー > アルウラ1月7日0:00-
1月6日第3ステージ：アルウラ > アルウラ1月8日0:00-
1月7日第4ステージ：アルウラ > アルウラ1月9日0:00-
1月8日第5ステージ：アルウラ > ハイル 1月10日0:00-
1月9日第6ステージ：ハイル > リヤド1月11日0:00-
1月10日休息日-
1月11日第7ステージ：リヤド > ワディ・アド・ダワシル1月13日0:00-
1月12日第8ステージ：ワディ・アド・ダワシル > ワディ・アド・ダワシル1月14日0:00-
1月13日第9ステージ：ワディ・アド・ダワシル > ビーシャ 1月15日0:00-
1月14日第10ステージ：ビーシャ > ビーシャ1月16日0:00-
1月15日第11ステージ：ビーシャ > アルヘナキヤ1月17日0:00-
1月16日第12ステージ：アルヘナキヤ > ヤンブー1月18日0:00-
1月17日第13ステージ：ヤンブー > ヤンブー1月19日0:00-

ダカール・ラリー｜無料視聴方法

前述の通り、ダカール・ラリーは衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で中継・配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

  1. 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

0