マンチェスター・ダービーはU-NEXTで独占配信！試合の実況・解説は？

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節では、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦。「マンチェスター・ダービー」はU-NEXTで配信される。
本記事では、「マンチェスター・ダービー」のU-NEXTでの実況・解説を紹介する。
マンチェスター・ダービー｜日程
2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節で、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦する。
試合は日本時間2026年9月14日(月)0:30にキックオフ予定。試合会場はマンチェスター・ユナイテッドのオールド・トラフォードだ。
節
開始時刻
対戦カード
会場
プレミアリーグ第4節
日本時間9月14日(月)0:30
マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティ
オールド・トラフォード
マンチェスター・ダービー｜放送予定／実況・解説
2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」でライブ配信。U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」では2026-27シーズンのプレミアリーグを全試合ライブ配信している。
マンチェスター・ダービーの実況は野村明弘氏、解説は林陵平氏が担当する。
放送・配信サービス
対応
内容
○
独占ライブ配信
地上波
×
放送予定なし
NHK
×
放送予定なし
BS・CS
×
放送予定なし
DAZN
×
配信予定なし
ABEMA
×
配信予定なし
SPOTV NOW
×
配信予定なし
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。