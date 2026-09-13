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Yuta Tokuma

マンチェスター・ダービーはU-NEXTで独占配信！試合の実況・解説は？

マンチェスター・ユナイテッド 対 マンチェスター・シティ
マンチェスター・ユナイテッド
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プレミアリーグ

【プレミアリーグ第4節】マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティの"マンチェスター・ダービー"はU-NEXTで独占配信。試合の実況・解説を紹介。


マンチェスター・ダービーを独占ライブ配信！
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U-NEXT

今季初の「マンチェスター・ダービー」をU-NEXTで独占ライブ配信！

2026年9月14日(月)0:30キックオフ/日本時間

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節では、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦。「マンチェスター・ダービー」はU-NEXTで配信される。

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本記事では、「マンチェスター・ダービー」のU-NEXTでの実況・解説を紹介する。

マンチェスター・ダービー｜日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節で、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦する。

試合は日本時間2026年9月14日(月)0:30にキックオフ予定。試合会場はマンチェスター・ユナイテッドのオールド・トラフォードだ。

開始時刻

対戦カード

会場

プレミアリーグ第4節

日本時間9月14日(月)0:30

マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティ

オールド・トラフォード

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マンチェスター・ダービー｜放送予定／実況・解説

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」でライブ配信。U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」では2026-27シーズンのプレミアリーグを全試合ライブ配信している。

マンチェスター・ダービーの実況は野村明弘氏、解説は林陵平氏が担当する。

放送・配信サービス

対応

内容

U-NEXTサッカーパック

独占ライブ配信

地上波

×

放送予定なし

NHK

×

放送予定なし

BS・CS

×

放送予定なし

DAZN

×

配信予定なし

ABEMA

×

配信予定なし

SPOTV NOW

×

配信予定なし

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プレミアリーグ全試合独占配信！U-NEXTサッカーパックをお得に視聴する方法は？

U-NEXT soccer pack 2026U-NEXT

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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