マンチェスター・ダービーはU-NEXTで独占配信！試合の実況・解説は？





2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節では、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦。「マンチェスター・ダービー」はU-NEXTで配信される。

本記事では、「マンチェスター・ダービー」のU-NEXTでの実況・解説を紹介する。

マンチェスター・ダービー｜日程

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節で、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦する。

試合は日本時間2026年9月14日(月)0:30にキックオフ予定。試合会場はマンチェスター・ユナイテッドのオールド・トラフォードだ。

節 開始時刻 対戦カード 会場 プレミアリーグ第4節 日本時間9月14日(月)0:30 マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティ オールド・トラフォード

マンチェスター・ダービー｜放送予定／実況・解説

2026-27シーズンのプレミアリーグ第4節、マンチェスター・ユナイテッドvsマンチェスター・シティは、U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」でライブ配信。U-NEXTの「U-NEXTサッカーパック」では2026-27シーズンのプレミアリーグを全試合ライブ配信している。

マンチェスター・ダービーの実況は野村明弘氏、解説は林陵平氏が担当する。

放送・配信サービス 対応 内容 U-NEXTサッカーパック ○ 独占ライブ配信 地上波 × 放送予定なし NHK × 放送予定なし BS・CS × 放送予定なし DAZN × 配信予定なし ABEMA × 配信予定なし SPOTV NOW × 配信予定なし

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。