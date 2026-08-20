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Yuta Tokuma

久保建英レアル・ソシエダの開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

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ベティス 対 レアル・ソシエダ

サッカー日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダの開幕戦はいつ？2026-27シーズンのラ・リーガのテレビ中継/ネットライブ予定、視聴方法を紹介。

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2026-27シーズンのスペインサッカー1部リーグ、ラ・リーガが開幕。日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、日本時間8月22日(土)にシーズン初戦を迎える。

久保建英出場予定のレアル・ソシエダ戦はU-NEXTでライブ配信！初月をお得に登録

本記事では、久保建英が所属するレアル・ソシエダの開幕戦の日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダ開幕戦｜日程・対戦カード

2026-27シーズンのラ・リーガは日本時間8月16日に開幕するが、久保建英所属のレアル・ソシエダは27日にレアル・マドリードと第1節で対戦。22日の第2節レアル・ベティス戦が先に行われるため、同試合が今シーズンの開幕戦となる。

なお第1節と2節は敵地で開催されるため、ホーム開幕戦は第3節のエスパニョール戦となる。

レアル・ソシエダの第1節から第3節の日程と対戦カードは以下の通り。

開始時刻(日本時間)対戦カード
第2節8月22日4:00レアル・ベティスvsレアル・ソシエダ
第1節8月27日4:00レアル・マドリードvsレアル・ソシエダ
第3節8月30日2:00レアル・ソシエダvsエスパニョール

※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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2026-27ラ・リーガ｜テレビ放送・ネット配信

2026-27シーズンのラ・リーガは、『DAZN』と『U-NEXT』が日本国内で配信を行う。両サービスではラ・リーガ全試合をライブで視聴できるほか、DAZNの配信対象試合は『DMM×DAZNホーダイ』から視聴することも可能だ。

したがって地上波、BS、CSでのテレビ放送予定は現時点でなく、国内で視聴する場合はDAZNまたはU-NEXTの利用が基本となる。U-NEXTではサッカーパック、DAZNではDAZN Standardなどの対象プランに加入することで視聴できる。

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【久保建英】レアル・ソシエダ戦のおすすめ視聴方法

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「U-NEXTサッカーパック」では、プレミアリーグとエールディビジを独占でライブ配信。さらに、ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月実質1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの視聴登録手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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【DAZN】年間プランがお得

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DAZN』では、2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信する。レアル・マドリードやバルセロナ、アトレティコ・マドリードなど、欧州屈指のクラブがしのぎを削るスペイン最高峰リーグを視聴可能だ。DAZNであれば年間プランでの加入がお得。シーズンを通して視聴されたい方は年間プランの登録がおすすめだ。

さらに、DAZNでは新シーズンのJリーグをはじめ、サッカー以外のスポーツコンテンツも配信されている。この機会にDAZNへ登録し、国内外の注目スポーツを見放題で楽しもう。

DAZNで2026-27シーズンのラ・リーガをライブ配信！今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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