久保建英レアル・ソシエダの開幕戦はいつ？試合日程・テレビ放送予定

2026-27シーズンのスペインサッカー1部リーグ、ラ・リーガが開幕。日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、日本時間8月22日(土)にシーズン初戦を迎える。

本記事では、久保建英が所属するレアル・ソシエダの開幕戦の日程や対戦カード、テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

レアル・ソシエダ開幕戦｜日程・対戦カード

2026-27シーズンのラ・リーガは日本時間8月16日に開幕するが、久保建英所属のレアル・ソシエダは27日にレアル・マドリードと第1節で対戦。22日の第2節レアル・ベティス戦が先に行われるため、同試合が今シーズンの開幕戦となる。

なお第1節と2節は敵地で開催されるため、ホーム開幕戦は第3節のエスパニョール戦となる。

レアル・ソシエダの第1節から第3節の日程と対戦カードは以下の通り。

節 開始時刻(日本時間) 対戦カード 第2節 8月22日4:00 レアル・ベティスvsレアル・ソシエダ 第1節 8月27日4:00 レアル・マドリードvsレアル・ソシエダ 第3節 8月30日2:00 レアル・ソシエダvsエスパニョール

※すべて日本時間。

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性があります。最新の配信状況はU-NEXT公式サイトや大会公式サイトにてご確認ください。

2026-27ラ・リーガ｜テレビ放送・ネット配信

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したがって地上波、BS、CSでのテレビ放送予定は現時点でなく、国内で視聴する場合はDAZNまたはU-NEXTの利用が基本となる。U-NEXTではサッカーパック、DAZNではDAZN Standardなどの対象プランに加入することで視聴できる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。