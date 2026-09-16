ACLエリートの優勝賞金は？過去Jリーグクラブが獲得した賞金は？

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)エリートは、9月15日に東地区リーグステージがスタートする。

ACLエリートの優勝賞金、Jリーグクラブが過去に獲得した賞金額を紹介する。

ACLエリート｜賞金

ACLは2024-25シーズンより、レギュレーションを大幅に変更。最上位コンペティションとなるACLエリートでは、FIFAクラブワールドカップの出場権のほか、高額賞金が付与される。

2026-27シーズンのACLエリートの優勝賞金は1000万ドル、準優勝賞金は400万ドルとなっている。

また賞金とは別に、各クラブには大会参加料が支払われる。リーグステージでは、各試合で勝利チームに10万ドルの勝利給も支給される。なお大会参加料は、勝ち進むごとに各ラウンドで支払われる。

賞金、大会参加料、勝利給は以下の通り。優勝チームは最大(全勝で優勝した場合)で1280万ドル(約19億2000万円)を獲得することができる。

※1ドル=150円で計算

賞金 大会参加料 勝利給(リーグステージ) 優勝：1000万ドル(約15億円)

準優勝：400万ドル(約6億円) リーグステージ：80万ドル(約1億2000万円)

ラウンド16：20万ドル(約3000万円)

準々決勝：40万ドル(約6000万円)

準決勝：60万ドル(約9000万円) 10万ドル(約1500万円)

Jリーグクラブが獲得した賞金は？

2025-26シーズンのACLエリートでは、FC町田ゼルビアが準優勝。この結果、町田は400万ドルの賞金と大会参加料で、合計600万ドル(約9億円)を獲得した。ベスト4のヴィッセル神戸は200万ドル(約3億円)を手にしている。

ACLエリート｜放送・配信

2026-27シーズンのACLエリートは、DAZNでライブ配信される。

地上波やBS・CSでのテレビ放送は行われず、インターネットもDAZNの独占配信となる。

テレビ放送 ネット配信 なし DAZN(全試合ライブ配信)

ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。