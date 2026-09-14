ACLエリート2026-27開幕はいつ？Jリーグ出場チームの日程・放送予定

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)エリートには、Jリーグから5チームが出場する。
本記事では、ACLエリートの開幕日やJリーグ勢の試合日程、視聴方法を紹介する。
ACLエリート｜開幕はいつ？
2026-27シーズンのACLエリートには、32クラブが出場。リーグステージでは2つのリーグ（西地区、東地区）に16クラブずつ分かれ、各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦する。
各地区上位8チームずつ、計16チームがラウンド16に進み、ホーム&アウェイの2試合制で実施。準々決勝から決勝はセントラル開催となる。
東地区のリーグステージは9月15日(火)に開幕。2026-27シーズンACLエリートの日程は以下の通り。
リーグステージ
- MD1：2026年9月15日（火）・16日（水）
- MD2：2026年10月13日（火）・10月14日（水）
- MD3：2026年10月27日（火）・28日（水）
- MD4：2026年11月3日（火）・4日（水）
- MD5：2026年11月24日（火）・25日（水）
- MD6：2026年12月1日（火）・2日（水）
- MD7：2027年2月9日（火）・10日（水）
- MD8：2027年2月16日（火）・17日（水）
ラウンド16
- 第1戦：2027年3月9日（火）・10日（水）
- 第2戦：2027年3月16日（火）・17日（水）
ファイナルズ(準々決勝-決勝)
- 2027年4月23日（金）〜30日（金）
ACLエリート｜Jリーグ勢の日程
2026-27シーズンのACLエリートにはJリーグから、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪が出場する。
Jリーグ勢のリーグステージにおける試合日程・対戦相手は以下の通り。
日時
節
対戦カード
スタジアム
2026/9/15 (火) 19:00
MD1
鹿島アントラーズ vs ニューカッスル・ジェッツ
カシマサッカースタジアム
2026/9/15 (火) 19:00
MD1
ガンバ大阪 vs コンアン・ハノイ
市立吹田サッカースタジアム
2026/9/15 (火) 19:00
MD1
大田ハナ・シチズン vs 京都サンガF.C.
大田ワールドカップ・スタジアム
2026/9/16 (水) 19:00
MD1
全北現代モータース vs 柏レイソル
全州ワールドカップ・スタジアム
2026/9/16 (水) 21:15
MD1
ポートFC vs ヴィッセル神戸
タマサート・スタジアム
2026/10/13 (火) 16:45
MD2
ニューカッスル・ジェッツ vs ガンバ大阪
ニューカッスル・インターナショナル・スポーツセンター
2026/10/13 (火) 19:00
MD2
京都サンガF.C. vs ラーチャブリーFC
京都府立京都スタジアム
2026/10/13 (火) 21:15
MD2
コンアン・ハノイ vs 鹿島アントラーズ
ハンダイ・スタジアム
2026/10/14 (水) 19:00
MD2
柏レイソル vs ポートFC
柏サッカースタジアム
2026/10/14 (水) 19:00
MD2
ヴィッセル神戸 vs 全北現代モータース
神戸市御崎公園球技場
2026/10/27 (火) 19:00
MD3
京都サンガF.C. vs ニューカッスル・ジェッツ
京都府立京都スタジアム
2026/10/27 (火) 19:00
MD3
大田ハナ・シチズン vs ヴィッセル神戸
大田ワールドカップ・スタジアム
2026/10/27 (火) 21:15
MD3
ラーチャブリーFC vs 柏レイソル
ラーチャブリー・スタジアム
2026/10/28 (水) 19:00
MD3
鹿島アントラーズ vs 浦項スティーラーズ
カシマサッカースタジアム
2026/10/28 (水) 19:00
MD3
ガンバ大阪 vs ブリーラム・ユナイテッド
市立吹田サッカースタジアム
2026/11/3 (火) 19:00
MD4
柏レイソル vs 大田ハナ・シチズン
柏サッカースタジアム
2026/11/3 (火) 19:00
MD4
ヴィッセル神戸 vs ラーチャブリーFC
神戸市御崎公園球技場
2026/11/3 (火) 21:15
MD4
コンアン・ハノイ vs 京都サンガF.C.
ハンダイ・スタジアム
2026/11/4 (水) 19:00
MD4
浦項スティーラーズ vs ガンバ大阪
スティールヤード
2026/11/4 (水) 21:15
MD4
ブリーラム・ユナイテッド vs 鹿島アントラーズ
ブリーラム・スタジアム
2026/11/24 (火) 16:45
MD5
ニューカッスル・ジェッツ vs 柏レイソル
セントラルコースト・スタジアム
2026/11/24 (火) 19:00
MD5
京都サンガF.C. vs 浦項スティーラーズ
京都府立京都スタジアム
2026/11/24 (火) 21:15
MD5
コンアン・ハノイ vs ヴィッセル神戸
ハンダイ・スタジアム
2026/11/25 (水) 19:00
MD5
鹿島アントラーズ vs 全北現代モータース
カシマサッカースタジアム
2026/11/25 (水) 19:00
MD5
ガンバ大阪 vs ポートFC
市立吹田サッカースタジアム
2026/12/1 (火) 19:00
MD6
柏レイソル vs コンアン・ハノイ
柏サッカースタジアム
2026/12/1 (火) 19:00
MD6
ヴィッセル神戸 vs ニューカッスル・ジェッツ
神戸市御崎公園球技場
2026/12/1 (火) 21:15
MD6
ブリーラム・ユナイテッド vs 京都サンガF.C.
ブリーラム・スタジアム
2026/12/2 (水) 19:00
MD6
全北現代モータース vs ガンバ大阪
全州ワールドカップ・スタジアム
2026/12/2 (水) 21:15
MD6
ポートFC vs 鹿島アントラーズ
タマサート・スタジアム
2027/2/9 (火) 19:00
MD7
京都サンガF.C. vs 全北現代モータース
京都府立京都スタジアム
2027/2/9 (火) 19:00
MD7
大田ハナ・シチズン vs 鹿島アントラーズ
大田ワールドカップ・スタジアム
2027/2/9 (火) 21:15
MD7
ラーチャブリーFC vs ガンバ大阪
ラーチャブリー・スタジアム
2027/2/10 (水) 19:00
MD7
柏レイソル vs ブリーラム・ユナイテッド
柏サッカースタジアム
2027/2/10 (水) 19:00
MD7
ヴィッセル神戸 vs 浦項スティーラーズ
神戸市御崎公園球技場
2027/2/16 (火) 19:00
MD8
鹿島アントラーズ vs ラーチャブリーFC
カシマサッカースタジアム
2027/2/16 (火) 19:00
MD8
ガンバ大阪 vs 大田ハナ・シチズン
市立吹田サッカースタジアム
2027/2/16 (火) 19:00
MD8
ブリーラム・ユナイテッド vs ヴィッセル神戸
ブリーラム・スタジアム
2027/2/16 (火) 19:00
MD8
ポートFC vs 京都サンガF.C.
タマサート・スタジアム
2027/2/16 (火) 19:00
MD8
浦項スティーラーズ vs 柏レイソル
スティールヤード
ACLエリートのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。
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