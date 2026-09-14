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acle opening japanese clubsGetty Images
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Yuta Tokuma

ACLエリート2026-27開幕はいつ？Jリーグ出場チームの日程・放送予定

2026-27シーズンのACLエリートの開幕日や、Jリーグ勢の試合日程を紹介。

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2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)エリートには、Jリーグから5チームが出場する。

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本記事では、ACLエリートの開幕日やJリーグ勢の試合日程、視聴方法を紹介する。

ACLエリート｜開幕はいつ？

2026-27シーズンのACLエリートには、32クラブが出場。リーグステージでは2つのリーグ（西地区、東地区）に16クラブずつ分かれ、各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦する。

各地区上位8チームずつ、計16チームがラウンド16に進み、ホーム&アウェイの2試合制で実施。準々決勝から決勝はセントラル開催となる。

東地区のリーグステージは9月15日(火)に開幕。2026-27シーズンACLエリートの日程は以下の通り。

リーグステージ

  • MD1：2026年9月15日（火）・16日（水）
  • MD2：2026年10月13日（火）・10月14日（水）
  • MD3：2026年10月27日（火）・28日（水）
  • MD4：2026年11月3日（火）・4日（水）
  • MD5：2026年11月24日（火）・25日（水）
  • MD6：2026年12月1日（火）・2日（水）
  • MD7：2027年2月9日（火）・10日（水）
  • MD8：2027年2月16日（火）・17日（水）

ラウンド16

  • 第1戦：2027年3月9日（火）・10日（水）
  • 第2戦：2027年3月16日（火）・17日（水）

ファイナルズ(準々決勝-決勝)

  • 2027年4月23日（金）〜30日（金）
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ACLエリート｜Jリーグ勢の日程

2026-27シーズンのACLエリートにはJリーグから、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪が出場する。

Jリーグ勢のリーグステージにおける試合日程・対戦相手は以下の通り。

日時

対戦カード

スタジアム

2026/9/15 (火) 19:00

MD1

鹿島アントラーズ vs ニューカッスル・ジェッツ

カシマサッカースタジアム

2026/9/15 (火) 19:00

MD1

ガンバ大阪 vs コンアン・ハノイ

市立吹田サッカースタジアム

2026/9/15 (火) 19:00

MD1

大田ハナ・シチズン vs 京都サンガF.C.

大田ワールドカップ・スタジアム

2026/9/16 (水) 19:00

MD1

全北現代モータース vs 柏レイソル

全州ワールドカップ・スタジアム

2026/9/16 (水) 21:15

MD1

ポートFC vs ヴィッセル神戸

タマサート・スタジアム

2026/10/13 (火) 16:45

MD2

ニューカッスル・ジェッツ vs ガンバ大阪

ニューカッスル・インターナショナル・スポーツセンター

2026/10/13 (火) 19:00

MD2

京都サンガF.C. vs ラーチャブリーFC

京都府立京都スタジアム

2026/10/13 (火) 21:15

MD2

コンアン・ハノイ vs 鹿島アントラーズ

ハンダイ・スタジアム

2026/10/14 (水) 19:00

MD2

柏レイソル vs ポートFC

柏サッカースタジアム

2026/10/14 (水) 19:00

MD2

ヴィッセル神戸 vs 全北現代モータース

神戸市御崎公園球技場

2026/10/27 (火) 19:00

MD3

京都サンガF.C. vs ニューカッスル・ジェッツ

京都府立京都スタジアム

2026/10/27 (火) 19:00

MD3

大田ハナ・シチズン vs ヴィッセル神戸

大田ワールドカップ・スタジアム

2026/10/27 (火) 21:15

MD3

ラーチャブリーFC vs 柏レイソル

ラーチャブリー・スタジアム

2026/10/28 (水) 19:00

MD3

鹿島アントラーズ vs 浦項スティーラーズ

カシマサッカースタジアム

2026/10/28 (水) 19:00

MD3

ガンバ大阪 vs ブリーラム・ユナイテッド

市立吹田サッカースタジアム

2026/11/3 (火) 19:00

MD4

柏レイソル vs 大田ハナ・シチズン

柏サッカースタジアム

2026/11/3 (火) 19:00

MD4

ヴィッセル神戸 vs ラーチャブリーFC

神戸市御崎公園球技場

2026/11/3 (火) 21:15

MD4

コンアン・ハノイ vs 京都サンガF.C.

ハンダイ・スタジアム

2026/11/4 (水) 19:00

MD4

浦項スティーラーズ vs ガンバ大阪

スティールヤード

2026/11/4 (水) 21:15

MD4

ブリーラム・ユナイテッド vs 鹿島アントラーズ

ブリーラム・スタジアム

2026/11/24 (火) 16:45

MD5

ニューカッスル・ジェッツ vs 柏レイソル

セントラルコースト・スタジアム

2026/11/24 (火) 19:00

MD5

京都サンガF.C. vs 浦項スティーラーズ

京都府立京都スタジアム

2026/11/24 (火) 21:15

MD5

コンアン・ハノイ vs ヴィッセル神戸

ハンダイ・スタジアム

2026/11/25 (水) 19:00

MD5

鹿島アントラーズ vs 全北現代モータース

カシマサッカースタジアム

2026/11/25 (水) 19:00

MD5

ガンバ大阪 vs ポートFC

市立吹田サッカースタジアム

2026/12/1 (火) 19:00

MD6

柏レイソル vs コンアン・ハノイ

柏サッカースタジアム

2026/12/1 (火) 19:00

MD6

ヴィッセル神戸 vs ニューカッスル・ジェッツ

神戸市御崎公園球技場

2026/12/1 (火) 21:15

MD6

ブリーラム・ユナイテッド vs 京都サンガF.C.

ブリーラム・スタジアム

2026/12/2 (水) 19:00

MD6

全北現代モータース vs ガンバ大阪

全州ワールドカップ・スタジアム

2026/12/2 (水) 21:15

MD6

ポートFC vs 鹿島アントラーズ

タマサート・スタジアム

2027/2/9 (火) 19:00

MD7

京都サンガF.C. vs 全北現代モータース

京都府立京都スタジアム

2027/2/9 (火) 19:00

MD7

大田ハナ・シチズン vs 鹿島アントラーズ

大田ワールドカップ・スタジアム

2027/2/9 (火) 21:15

MD7

ラーチャブリーFC vs ガンバ大阪

ラーチャブリー・スタジアム

2027/2/10 (水) 19:00

MD7

柏レイソル vs ブリーラム・ユナイテッド

柏サッカースタジアム

2027/2/10 (水) 19:00

MD7

ヴィッセル神戸 vs 浦項スティーラーズ

神戸市御崎公園球技場

2027/2/16 (火) 19:00

MD8

鹿島アントラーズ vs ラーチャブリーFC

カシマサッカースタジアム

2027/2/16 (火) 19:00

MD8

ガンバ大阪 vs 大田ハナ・シチズン

市立吹田サッカースタジアム

2027/2/16 (火) 19:00

MD8

ブリーラム・ユナイテッド vs ヴィッセル神戸

ブリーラム・スタジアム

2027/2/16 (火) 19:00

MD8

ポートFC vs 京都サンガF.C.

タマサート・スタジアム

2027/2/16 (火) 19:00

MD8

浦項スティーラーズ vs 柏レイソル

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