ACLエリート2026-27開幕はいつ？Jリーグ出場チームの日程・放送予定

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)エリートには、Jリーグから5チームが出場する。

本記事では、ACLエリートの開幕日やJリーグ勢の試合日程、視聴方法を紹介する。

ACLエリート｜開幕はいつ？

2026-27シーズンのACLエリートには、32クラブが出場。リーグステージでは2つのリーグ（西地区、東地区）に16クラブずつ分かれ、各リーグ内の異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦する。

各地区上位8チームずつ、計16チームがラウンド16に進み、ホーム&アウェイの2試合制で実施。準々決勝から決勝はセントラル開催となる。

東地区のリーグステージは9月15日(火)に開幕。2026-27シーズンACLエリートの日程は以下の通り。

リーグステージ

MD1：2026年9月15日（火）・16日（水）

MD2：2026年10月13日（火）・10月14日（水）

MD3：2026年10月27日（火）・28日（水）

MD4：2026年11月3日（火）・4日（水）

MD5：2026年11月24日（火）・25日（水）

MD6：2026年12月1日（火）・2日（水）

MD7：2027年2月9日（火）・10日（水）

MD8：2027年2月16日（火）・17日（水）

ラウンド16

第1戦：2027年3月9日（火）・10日（水）

第2戦：2027年3月16日（火）・17日（水）

ファイナルズ(準々決勝-決勝)

2027年4月23日（金）〜30日（金）

ACLエリート｜Jリーグ勢の日程

2026-27シーズンのACLエリートにはJリーグから、鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪が出場する。

Jリーグ勢のリーグステージにおける試合日程・対戦相手は以下の通り。

日時 節 対戦カード スタジアム 2026/9/15 (火) 19:00 MD1 鹿島アントラーズ vs ニューカッスル・ジェッツ カシマサッカースタジアム 2026/9/15 (火) 19:00 MD1 ガンバ大阪 vs コンアン・ハノイ 市立吹田サッカースタジアム 2026/9/15 (火) 19:00 MD1 大田ハナ・シチズン vs 京都サンガF.C. 大田ワールドカップ・スタジアム 2026/9/16 (水) 19:00 MD1 全北現代モータース vs 柏レイソル 全州ワールドカップ・スタジアム 2026/9/16 (水) 21:15 MD1 ポートFC vs ヴィッセル神戸 タマサート・スタジアム 2026/10/13 (火) 16:45 MD2 ニューカッスル・ジェッツ vs ガンバ大阪 ニューカッスル・インターナショナル・スポーツセンター 2026/10/13 (火) 19:00 MD2 京都サンガF.C. vs ラーチャブリーFC 京都府立京都スタジアム 2026/10/13 (火) 21:15 MD2 コンアン・ハノイ vs 鹿島アントラーズ ハンダイ・スタジアム 2026/10/14 (水) 19:00 MD2 柏レイソル vs ポートFC 柏サッカースタジアム 2026/10/14 (水) 19:00 MD2 ヴィッセル神戸 vs 全北現代モータース 神戸市御崎公園球技場 2026/10/27 (火) 19:00 MD3 京都サンガF.C. vs ニューカッスル・ジェッツ 京都府立京都スタジアム 2026/10/27 (火) 19:00 MD3 大田ハナ・シチズン vs ヴィッセル神戸 大田ワールドカップ・スタジアム 2026/10/27 (火) 21:15 MD3 ラーチャブリーFC vs 柏レイソル ラーチャブリー・スタジアム 2026/10/28 (水) 19:00 MD3 鹿島アントラーズ vs 浦項スティーラーズ カシマサッカースタジアム 2026/10/28 (水) 19:00 MD3 ガンバ大阪 vs ブリーラム・ユナイテッド 市立吹田サッカースタジアム 2026/11/3 (火) 19:00 MD4 柏レイソル vs 大田ハナ・シチズン 柏サッカースタジアム 2026/11/3 (火) 19:00 MD4 ヴィッセル神戸 vs ラーチャブリーFC 神戸市御崎公園球技場 2026/11/3 (火) 21:15 MD4 コンアン・ハノイ vs 京都サンガF.C. ハンダイ・スタジアム 2026/11/4 (水) 19:00 MD4 浦項スティーラーズ vs ガンバ大阪 スティールヤード 2026/11/4 (水) 21:15 MD4 ブリーラム・ユナイテッド vs 鹿島アントラーズ ブリーラム・スタジアム 2026/11/24 (火) 16:45 MD5 ニューカッスル・ジェッツ vs 柏レイソル セントラルコースト・スタジアム 2026/11/24 (火) 19:00 MD5 京都サンガF.C. vs 浦項スティーラーズ 京都府立京都スタジアム 2026/11/24 (火) 21:15 MD5 コンアン・ハノイ vs ヴィッセル神戸 ハンダイ・スタジアム 2026/11/25 (水) 19:00 MD5 鹿島アントラーズ vs 全北現代モータース カシマサッカースタジアム 2026/11/25 (水) 19:00 MD5 ガンバ大阪 vs ポートFC 市立吹田サッカースタジアム 2026/12/1 (火) 19:00 MD6 柏レイソル vs コンアン・ハノイ 柏サッカースタジアム 2026/12/1 (火) 19:00 MD6 ヴィッセル神戸 vs ニューカッスル・ジェッツ 神戸市御崎公園球技場 2026/12/1 (火) 21:15 MD6 ブリーラム・ユナイテッド vs 京都サンガF.C. ブリーラム・スタジアム 2026/12/2 (水) 19:00 MD6 全北現代モータース vs ガンバ大阪 全州ワールドカップ・スタジアム 2026/12/2 (水) 21:15 MD6 ポートFC vs 鹿島アントラーズ タマサート・スタジアム 2027/2/9 (火) 19:00 MD7 京都サンガF.C. vs 全北現代モータース 京都府立京都スタジアム 2027/2/9 (火) 19:00 MD7 大田ハナ・シチズン vs 鹿島アントラーズ 大田ワールドカップ・スタジアム 2027/2/9 (火) 21:15 MD7 ラーチャブリーFC vs ガンバ大阪 ラーチャブリー・スタジアム 2027/2/10 (水) 19:00 MD7 柏レイソル vs ブリーラム・ユナイテッド 柏サッカースタジアム 2027/2/10 (水) 19:00 MD7 ヴィッセル神戸 vs 浦項スティーラーズ 神戸市御崎公園球技場 2027/2/16 (火) 19:00 MD8 鹿島アントラーズ vs ラーチャブリーFC カシマサッカースタジアム 2027/2/16 (火) 19:00 MD8 ガンバ大阪 vs 大田ハナ・シチズン 市立吹田サッカースタジアム 2027/2/16 (火) 19:00 MD8 ブリーラム・ユナイテッド vs ヴィッセル神戸 ブリーラム・スタジアム 2027/2/16 (火) 19:00 MD8 ポートFC vs 京都サンガF.C. タマサート・スタジアム 2027/2/16 (火) 19:00 MD8 浦項スティーラーズ vs 柏レイソル スティールヤード

ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

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また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。