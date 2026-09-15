ACLを無料で見るには？Jリーグクラブの試合を視聴する方法

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)エリートには、Jリーグから5チームが出場する。

ACLエリートの無料視聴方法の有無、Jリーグクラブの試合を視聴する方法を紹介する。

ACLエリート｜日程

ラウンド 日程 レギュレーション リーグステージ MD1：2026年9月15日（火）・16日（水）

MD2：2026年10月13日（火）・10月14日（水）

MD3：2026年10月27日（火）・28日（水）

MD4：2026年11月3日（火）・4日（水）

MD5：2026年11月24日（火）・25日（水）

MD6：2026年12月1日（火）・2日（水）

MD7：2027年2月9日（火）・10日（水）

MD8：2027年2月16日（火）・17日（水） 東西2地区に分かれて実施

異なる8クラブとホーム4試合、アウェイ4試合ずつ対戦

各地区上位8チームずつ、計16チームがラウンド16進出 ラウンド16 第1戦：2027年3月9日（火）・10日（水）

第2戦：2027年3月16日（火）・17日（水） 東西2地区に分かれて実施

ホーム&アウェイの2試合制で実施 ファイナルズ(準々決勝-決勝) 2027年4月23日（金）〜30日（金） 東西合わせてセントラル開催

各ラウンド1回戦制

ACLエリート｜Jリーグ勢の試合の視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは、DAZNでライブ配信される。

地上波やBS・CSでのテレビ放送は行われず、インターネットもDAZNの独占配信となる。

したがってJリーグから出場する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪の試合を含め、ACLエリートはDAZNでないと視聴することはできない。

無料放送は？

ACLエリートはDAZNの無料放送となるため、原則無料での視聴はできない。

なおDAZNは一部試合をフリーミアム配信しており、該当試合は無料会員登録のみで視聴することができる。

昨シーズンは準々決勝以降のJリーグ勢の試合はフリーミアム配信された。

テレビ放送 ネット配信 なし DAZN(全試合ライブ配信)

ACLエリートのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。