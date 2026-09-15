ACLを無料で見るには？Jリーグクラブの試合を視聴する方法

2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグ(ACL)エリートには、Jリーグから5チームが出場する。
ACLエリートの無料視聴方法の有無、Jリーグクラブの試合を視聴する方法を紹介する。
ACLエリート｜日程
ラウンド
日程
レギュレーション
リーグステージ
ラウンド16
ファイナルズ(準々決勝-決勝)
ACLエリート｜Jリーグ勢の試合の視聴方法
2026-27シーズンのACLエリートは、DAZNでライブ配信される。
地上波やBS・CSでのテレビ放送は行われず、インターネットもDAZNの独占配信となる。
したがってJリーグから出場する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、柏レイソル、京都サンガF.C.、ガンバ大阪の試合を含め、ACLエリートはDAZNでないと視聴することはできない。
無料放送は？
ACLエリートはDAZNの無料放送となるため、原則無料での視聴はできない。
なおDAZNは一部試合をフリーミアム配信しており、該当試合は無料会員登録のみで視聴することができる。
昨シーズンは準々決勝以降のJリーグ勢の試合はフリーミアム配信された。
テレビ放送
ネット配信
なし
DAZN(全試合ライブ配信)
ACLエリートのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのACLエリートは『DAZN(ダゾーン)』でライブ配信される。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！
シーズンを通してACLエリートを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。
サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。
また、『DAZN』ではACLエリート以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。