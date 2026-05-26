2026-27シーズンのプーマ・プレミアリーグ公式試合球が発表された

2026-27シーズンプレミアリーグの開幕（8月22日）を控え、PUMAが公式試合球を発表しました。

「STELLAR NITRO ULTIMATE」と名付けられたこのボールは、「世界で最も視聴者の多いサッカーリーグのために開発された、同社史上最も先進的なボール」だとPUMAは説明しています。

窒素注入フォーム「NITROFOAM」をコアに採用し、衝撃時により多くのエネルギーを返します。タッチ、パス、シュートが、かつてないスピードと反応性で足元から放たれます。

PUMA

すでにラ・リーガとセリエAの公式試合球として採用されており、今回プレミアリーグでも採用されたことで、世界三大リーグで信頼されるボールとなった。

4＋4パネルの気流バランスと空気抵抗低減により、正確で安定した軌道を実現。凹凸のある表面が空気抵抗を抑え、スピードと安定性を維持します。

PUMA

デザインは、白いベースにピンク、ティール、ブルー、ディープパープルのグラフィックパネルを配置。ピッチ上で瞬時に認識できるよう考えられた配色だ。

2026-27シーズン前のプレミアリーグプレシーズンマッチで実戦デビューし、開幕戦で公式戦に初登場します。

新しい公式試合球「STELLAR NITRO」は、PUMAオンラインストアで販売中。



