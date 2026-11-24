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【J1 コラム】2026/27明治安田J1リーグ第15節が21日に神奈川県のUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで行われ、アビスパ福岡は川崎フロンターレに0-1で敗れた。

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最下位に沈むアビスパ福岡の再建を託された城福浩監督。その初陣となった川崎F戦は0-1の敗戦に終わり、公式戦15試合連続失点と厳しい現実は変わらなかった。しかし、就任から約2週間で指揮官がチームに示した新たな基準に、選手たちは手ごたえを感じている。始まったばかりの城福監督の改革。「帰るべきところ」とは何か。

■城福監督が示した「帰るべきところ」

最下位のアビスパ福岡が変わり始めている。

11月3日に塚原真也前監督との契約解除を発表。同月6日に新たに指揮を執ると発表されたのは、先月までJ1・東京ヴェルディを率いていた城福監督だった。

シーズン中に2チームの監督を任される異例の人事などに注目が集まったが、「僕の覚悟と葛藤にとってはどうでもいいこと」と城福監督。残留争い中の「このクラブを救うことが僕のすべて」と、すぐさま改革を行った。

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主将のDF上島拓巳はここ2週間弱のトレーニングを思い出すだけで苦笑いを浮かべた。

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「最初はかなりキツかった…。ただ、あの練習ができていれば、自分たちは試合でいいものを手にできると思うので、ハードワークを続けたい」

城福監督は東京V時代から口酸っぱく伝えてきた「靴一足分寄せる」などのフレーズを用いて、熱い指導を行ったという。特段、注力したのは守備面の改善だった。

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公式戦14試合連続で失点していた福岡。今までは比較的低めのライン設定だったが、「コンパクト」を一つのテーマに置き、前線からアグレッシブに襲い掛かるディフェンスを目指した。

「守備を強固にすることは、腰が引けた守備をすることじゃない。より相手ゴールに近いところで奪えるような状況を作ること」（城福監督）

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再び上島が言う。

「特に、基礎的な守備のところにフォーカスしてきた。ラインアップ、バック、チームとしてコンパクトに保つ、寄せる部分、球際…。それだけ聞けば当たり前かもしれませんが、これを徹底することがサッカーの難しい部分なので、詰めてきました」

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「間違いなく、帰るべきところが生まれたと思います。戦術とかやり方はありますが、サッカーにおいて一番大事な部分を見つめ直す、帰ることは大切な作業でした」

指揮官は最下位からの脱出に向けて、チーム内に基準を与えた。一方で、手を加え過ぎない部分もあったという。

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東京V時代に城福監督と共闘しているMF見木友哉は「攻撃はこれまでどおりじゃないですけど、城福さんも『そこまでいじることはしない』と言っています」と明かした。

「前監督までの全部が悪かったわけではない。攻撃の部分は良いシーンや崩しも多かったけど、失点が多くてこういう状況になっている。今まで自分たちが積み上げてきたもので、できる部分もあると思っています」

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苦しいシーズン前半だったが、できたことや積み上げたプレーもある。選手たちはここまでの悔しさも糧にして、指揮官の初陣となる川崎F戦に挑んだ。

■「変わった」と言える日は来るか

川崎F戦の前半は耐え忍ぶ展開となった。ボールを握られ、シュートも1本に抑え込まれた。ただ、悲観的な45分ではなかった。

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DF三國ケネディエブスを中央に、右に上島、そしてこの試合が負傷離脱からの復帰戦となったDF深澤大輝が左に入ったスリーセンターバックは声を掛け合いながら、息の合った守りを見せた。ボールの位置に連動するように細かくラインアップ、ダウンを繰り返して、指揮官の目指すサッカーを体現しようと奮闘。相手にゴール前で足を振られても、イレブン全員が体を投げ出すブロックで得点を許さなかった。

一方で、川崎Fのマルシーニョに裏抜けをされたり、局面でのバトルに負けてしまったりと課題も残った。60分にはそのMFマルシーニョのドリブル突破から、最後はMF伊藤達哉にゴラッソを決められた。

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「みんなの想いも背負って戦わないといけないので、まだ甘さがある」と深澤もくちびるを噛んだように、ディテールを突き詰めれば、まだまだ足りないのだろう。

ただ、失点後に下を向くことはなかった。粘り強い守備を続けると、徐々に流れをつかむ。リードされてからは、敵将・長谷部茂利監督も「失点してもおかしくなかった」と表する攻撃を披露。福岡はウイングバックの選手たちが果敢に攻め上がって厚みのあるアタックを見せると、クロスボールなどから何度もチャンスを作った。

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後半はシュート5本を放つも反撃は実らず。0-1で敗れ、城福監督の初陣を白星で飾れなかった。だが、確かな変化の兆しは見られた。上島は敗戦を悔やみながらも、手ごたえを口にした。

「今までは相手と一進一退のギリギリの戦いに持ち込めていなかった。だけどきょうはどっちに転んでもおかしくなかったと思います。そうは言っていられない現状なので非常に悔しいですけど、選手、チームとしてもしっかりと前を向いて次に進みたい。まだまだ始まったばかりだと思うし、きっかけになるような試合だと思っている」

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城福監督も、自身の示した“基準”を体現しようとした選手たちを称賛した。

「きょうの我々の勝ち点ゼロは非常に痛いものがあることも確かです。ただ、自分が就任して2週間弱で選手がやろうとしてくれた姿勢や、ピッチの上でやれた手ごたえまでも、手放す必要はまったくない」

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福岡は生まれ変わった…ように映った。城福監督が注入したエネルギーによるものが大きいと思われるが、当の本人は自身への賛辞を拒む。本当に変えなければいけないものがあるからだ。現在の成績は公式戦15試合連続の失点。ここまで2勝2分け11敗の勝ち点8で、J1残留圏の17位V・ファーレン長崎とは6ポイントの差がついている。指揮官は現実から決して目を背けない。

「勝ち点ゼロに終わって、胸を張って何かが変わったと言える立場じゃない」

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「彼らには、どこに進もうとしているのか。それがほふく前進なのか、牛歩なのか分かりませんが、しっかりと前に進んでいるのかどうかに集中させたい」

胸を張って「変わった」と言える日は来るのか。城福監督は選手たちに「この苦しい状況を、景色を違うものにすると、我々が信じないと誰も信じない」と伝えた。未来を変えられるのは自分たちのプレーだけだ。

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取材・文＝浅野凜太郎