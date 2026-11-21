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【サッカー Jリーグ ニュース】2026/27明治安田J1リーグ第15節が21日に神奈川県のUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで行われ、アビスパ福岡は川崎フロンターレと対戦した。

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アビスパ福岡は今月6日に就任が発表された城福浩監督の初陣となったが、0-1で敗戦した。

ここまでリーグ戦2勝2分10敗で最下位に沈んでいた福岡が確かに変わったように見えた。昨月にJ1東京ヴェルディを契約解除となっていた城福監督は「このクラブを救うことが僕のすべて」と福岡の地に足を踏み入れ、改革を行った。

真っ先に取り組んだのは守りの部分。「守備を強固にすることは、腰が引けた守備をすることじゃない。より相手ゴールに近いところで奪えるような状況を作ることは、選手たちが前向きに取り組んでくれた」と、前線からアグレッシブに襲い掛かる意識を植え付けた。

指揮官の初陣となった川崎フロンターレ戦はその成果が色濃く出ていた。選手たちはコンパクトな陣形を保ちながら、恐れずに高いラインを敷いた。ゴール前に侵入されても、全員が体を投げ出すブロックを披露し、勝利への執念を燃やした。

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前半は川崎Fに押し込まれる時間が続くも耐え忍んだ。60分に失点を許したが、選手たちは諦めない。0-1になってからはクロスボールなどから何度も相手ゴールに迫り、試合終盤まで主導権をにぎった。反撃は実らず、敗れてしまったものの、最後まで奮闘したチームに対して、試合後のサポーターは声援を送った。

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城福監督が就任し、明らかにチーム状況は上向き始めたように映った。しかし、当の指揮官は「勝ち点ゼロに終わって、胸を張って何かが変わったと言える立場じゃない」と自身への称賛を拒んだ。まだ何も成し遂げていないからだ。依然として、福岡は最下位のままとなっている。

「ほかのチームに何かを頼めるかといったら、何も頼めないわけですよ。我々が進むしかないんです。僕はそのためにアビスパに来た」

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「大事なのは、ほかのチームを見るよりも、自分たちを見て、どのように進んで行くかに集中すること。選手にも言いましたが、周りのチームの勝ち点と比べて、いろいろなこと受け取るのは僕なので。監督とはそのためにある。ほふく前進なのか、牛歩なのか分かりませんが、彼らには、どこに進もうとしているのか、しっかりと前に進んでいるのかどうかに集中させたい」

一方で、選手たちには賛辞を送った。イレブンは「きつかったです」と苦笑いを浮かべるようなハードな練習をやり続け、最下位から何とかしてはい上がろうと気迫を見せた。

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「きょうの我々の勝ち点ゼロは非常に痛いものがあることも確かです。ただ、自分が就任して2週間弱で選手がやろうとしてくれた姿勢や、ピッチの上でやれた手応えまでも、手放す必要はまったくない。相手のクオリティが高くて何度かチャンスを作られていましたが、自分たちのやろうとしていることをさらに研ぎ澄ませることが大事」

次節は中3日で25日に横浜F・マリノス戦、その4日後の29日には名古屋グランパス戦と連戦が控えている。勝利をつかみ、胸を張って「変わった」と言える日はくるか。

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城福監督は「ここまで来てくれたアビスパのサポーターが最後に本当に勇気づけるような声かけをしてくれた。この苦しい状況を、景色を、違うものにするんだと、我々が信じないと誰も信じない。まずは我々がヘッドアップして、サポーターのためにも戦いたい」と鋭く前を向いた。

取材・文＝浅野凜太郎