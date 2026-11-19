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【欧州・海外サッカー ニュース】バレンシア（ラ・リーガ）のMF佐藤龍之介はレンタル移籍か。

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バレンシア（ラ・リーガ）のMF佐藤龍之介にレンタル移籍の可能性が浮上している。

佐藤は今夏にFC東京からバレンシアへ移籍し、初の海外挑戦となっている。プレシーズンでも存在感を放ち、序盤も出番を得ていたが、チームの状況は上向かず。そのタイミングで指揮官交代でハビエル・アギーレ監督が就任すると、序列急低下した。

6-0で大勝した10日にコパ・デル・レイ1回戦のタベルネス（スペイン6部）戦は8試合ぶりの出場だった。一方で、依然としてリーグ戦では出場機会がない。

U-21日本代表の遠征を終え、これからバレンシアの活動に戻る佐藤だが、『Cadena SER』によると、バレンシアと佐藤の代理人はすでに冬のレンタル移籍で合意しているという。両者は、佐藤がシーズン後半にさらなる成長を遂げられるチームを積極的に探しているようだ。

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なお、移籍先はヨーロッパが最優先事項となっており、すでに2部リーグのクラブとは交渉が進んでいる模様。オランダ、ベルギー、フランスなどヨーロッパの様々なリーグのチームとも、交渉の可能性を残しているとしている。

『Cadena SER』は「佐藤とバレンシアの間には、現状では移籍が最善のシナリオであり、特に佐藤が出場機会を得られる場所への移籍が最善であるという認識で一致している」と、移籍を勧めている。

一方で、冬の移籍市場が始まる1月1日以降に、佐藤が望まないクラブでプレーすることはないという。バレンシアは、「佐藤のサッカー選手としての潜在能力を信じており、将来有望な選手だと考えているものの、まずはヨーロッパのプレースタイルに適応する必要がある」と伝えているようで、レンタル移籍のみに合意する見込みだ。