「存在しないPKがレアル・ソシエダを敗北に追い込んだ」クラブ公式もバスク・ダービーでのPK判定に怒り

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【欧州・海外サッカー ニュース】レアル・ソシエダはラ・リーガ第11節でアトレティック・クルブと対戦した。

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レアル・ソシエダ（ラ・リーガ）が判定に不満を抱いているようだ。

日本代表MF久保建英の所属するレアル・ソシエダはラ・リーガ第11節でアトレティック・クルブと対戦。スペインのバスク地方に本拠地を構える両雄によるバスク・ダービーで、1-2の敗戦を喫した。久保は途中出場を果たすも、ゴールとはならなかった。

拮抗した展開だったが、明暗を分けたのは相手のPKだった。ソシエダは前半終了間際にPKを献上。これが決勝点となった。

この判定にはVARが介入しなかったなか、レアル・ソシエダは公式サイトの試合レポートで「主審は実際には起こらなかったことを見ていた。しかしVARは介入を拒否した」と批判的な内容を投稿した。スペイン『マルカ』が伝えた。

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試合レポートのタイトルは「存在しないPKがレアル・ソシエダを敗北に追い込む」で、最初の段落では「レアル・ソシエダは今夜サン・マメスで負けるに値しなかった。もし負けたとすれば、それはPKではないPKのせいだ。審判は実際には起こらなかったことを目撃し、VARはこれまで些細なことで審判を差し置いて介入してきたのとは異なり、今日は介入すらしなかった。ビルバオで起きたことについて、大きな不安を残す不当な敗北だ」とした。

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「レアル・ソシエダはサン・マメスを無得点で後にした。これは彼らが受けるべきものでも、受けるべきではなかったものだ。今日、彼らは明らかに不公平な判定によって罰せられたことは疑いようがない。大きな怒りがある。物事は時としてそういうものだ」

この判定については、選手やペッレグリーノ・マタラッツォ監督も不満を述べており、「一番腹が立ったのは、彼らが確認すらしなかったと感じたことだ。5秒ほどでPKだと確信したように感じた。理解できないのはそこだ。ベンチから見てもボールの方向が変わったのは明らかだったし、これほど決定的な判定が2度も検証されなかったことが一番腹立たしい」と指揮官は怒りをあらわにした。

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一方で主審のエルナンデス・エルナンデス氏は「明らかなペナルティだ」と語った。