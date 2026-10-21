神戸GK権田修一「失点を不運と言ったら終わり」悔しい敗戦後に語ったチームの伸びしろ「世界では…」

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【国内サッカー・Jリーグ 最新ニュース】2026/27明治安田J1リーグ第11節が21日に神奈川県のUvanceとどろきスタジアムby Fujitsuで行われ、ヴィッセル神戸は川崎フロンターレに1-2で敗れた。

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神戸の元日本代表GK権田修一が敗戦後に口にしたのは、チームの伸びしろだった。

前節ファジアーノ岡山戦（3○0）から中2日で試合を迎えたなか、川崎Fに主導権を握られた。そして61分にクロスボールからのヘディング弾で失点すると、さらに71分には川崎FのMF伊藤達哉が左サイドから上げたセンタリングが、そのまま逆サイドネットに吸い込まれた。

2失点目については、GKにとってノーチャンスの一撃だったように映ったが、当の本人は「失点を不運と言ったら終わりだと思います」と言い切る。風下に立たさる不利な状況だったにもかかわらず、「あのときに急に突風が吹いたわけではないですし、それも含めて自分がゴールを守ることの責任を任されているので、どのような状況であれ、失点を防げなかったことは僕の責任」と、自分に矢印を向けた。

神戸は試合を通じてロングボールからチャンスをうかがうも、なかなか決定機を作らせてもらえなかった。シュート数では5対13と川崎Fに大きく上回られ、放った枠内シュートは得点につながったFW大迫勇也の1発にとどまった。

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試合後にはチーム全員で敗因について議論を交わしたというなか、守護神はこのゲームで何度も披露していた自身のロングボールのクオリティ向上に努めたいとした。その上で、「チームとしても、ロングボールではない部分や、ボールをマイボールで持つ個人戦術の部分だったりは、まだ向上の余地があると思います」と言葉を続ける。

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「いまが良くないというよりも、もっと良くなる可能性がフロンターレさんを見ているとあるのかなと、すごく感じました。フロンターレさんは、ビルドアップが上手で、敵のそういうところを見習うじゃないですかど、順位的に自分たちが上にいたとしても伸びる余地がある」

試合日の朝にはUEFAチャンピオンズリーグ王者のパリ・サンジェルマンの試合も観ていたという権田は、どんな試合、どんな相手、どんな失点からも学びにつなげているようだ。その姿勢が神戸を次のレベルに押し上げると信じている。

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「（パリ・サンジェルマンの試合は）あのレベルのハイプレスの中でも、しっかりボールを保持するということを世界ではやっていて、神戸もこれからACLで勝っていく、クラブワールドカップで戦っていくことがこのクラブの目標なので、まだまだ伸びるのかなと思います。」

次節は再び中2日でFC町田ゼルビア戦を迎える。ハードな連戦が続くなか、神戸の真価が問われる。