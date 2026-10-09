スタメン奪取を狙う菅原由勢はカリアリの「うれしい悩み」次節ユヴェントス戦に向け注目高まる「攻守両面で技術的に貢献」

今夏にサウサンプトンからカリアリにレンタルで渡った菅原由勢。移籍の影響もあってか9月と10月の日本代表には招集されなかったが、所属クラブでは着実に評価を高めている。

カリアリは開幕5試合で4勝1敗の4位と好調のなか、菅原は途中出場2試合で、右サイドバックのDFゼ・ペドロからスタメン奪取とはなっていない。それでもインターナショナルブレイク中に行われたラージョ・バジェカーノとの親善試合では先発出場し、アピールを続けている。

そんななか、『Tutto Cagliari』は次節のユヴェントス戦に向けて「右サイドではうれしい悩みが起きている」と先発予想を行った。

「肉体的に健康で、戦術的に異なるタイプの選手がいる。ゼ・ペドロと菅原だ。二人ともコンディションは良く、やる気もある。意欲もある。両選手はラージョ戦のPK戦でキッカーも務めた」

「ラージョ戦で日本人選手は、攻め上がりやオーバーラップ、アイデアなどを見せ、序盤から攻守両面で技術的に貢献。ダイナミズムや走力をもたらした。彼のおかげでカリアリは後ろに重くならず、相手に守備をさせるビルドアップができた」

とはいえ、相手は強豪ユヴェントス。同メディアは相手の攻撃を警戒して、スタメンはゼ・ペドロになると予想した。そして菅原については、試合の途中から圧力を高めたいときの選択肢になるのではないかと予想している。