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メッシ代表引退試合をライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

メッシ代表引退試合はどこで見られる？無料配信はある？

アルゼンチン 対 ベナン
アルゼンチン
ベナン
親善試合

メッシ代表引退試合となるサッカー国際親善試合はどこで見られるのか。無料配信方法の有無を紹介。

日本時間2026年10月7日(水)に行われるサッカー国際親善試合・アルゼンチン代表vsベナン代表で、リオネル・メッシが引退する。

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メッシ代表引退試合となるサッカー国際親善試合はどこで見られるのか。無料配信方法の有無を紹介する。

メッシ代表引退試合｜どこで見られる？

メッシの代表引退試合は、『DAZN』でライブ配信される。そのほかのプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

無料配信方法

メッシの代表引退試合は、『DAZN』で独占配信。『DAZN』は一部コンテンツをフリーミアム配信しているが、同試合は対象になっていないため無料での視聴はできない。

試合の日程や配信予定は以下の通り。

開始時刻

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

日本時間10月7日(水)
8:00キックオフ

アルゼンチンvsベナン

なし

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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DAZN｜視聴方法

メッシの代表ラストマッチはDAZNで独占ライブ配信する。そのため、地上波や他のネットサービスなどでも配信予定はない。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

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DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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その他の試合を視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』では代表戦以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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