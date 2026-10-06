メッシ代表引退試合はどこで見られる？無料配信はある？

日本時間2026年10月7日(水)に行われるサッカー国際親善試合・アルゼンチン代表vsベナン代表で、リオネル・メッシが引退する。
メッシ代表引退試合となるサッカー国際親善試合はどこで見られるのか。無料配信方法の有無を紹介する。
メッシ代表引退試合｜どこで見られる？
メッシの代表引退試合は、『DAZN』でライブ配信される。そのほかのプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。
無料配信方法
メッシの代表引退試合は、『DAZN』で独占配信。『DAZN』は一部コンテンツをフリーミアム配信しているが、同試合は対象になっていないため無料での視聴はできない。
試合の日程や配信予定は以下の通り。
開始時刻
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
日本時間10月7日(水)
アルゼンチンvsベナン
なし
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
DAZN｜視聴方法
メッシの代表ラストマッチはDAZNで独占ライブ配信する。そのため、地上波や他のネットサービスなどでも配信予定はない。
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また、『DAZN』では代表戦以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。