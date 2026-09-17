28歳で初のA代表！JFLからはい上がった横浜F・マリノスFW谷村海那が招集された理由「全員攻守を考えたなかで…」

日本サッカー協会（JFA）が、9月と10月の活動に臨む日本代表メンバーを発表し、横浜F・マリノスのFW谷村海那が初招集となった。

森保一監督の下で今月24日のウルグアイ代表戦を皮切りに4試合を控える日本代表は、計31名のメンバーを発表。今季ここまでリーグ戦7試合に出場し、日本人最多タイ（サンフレッチェ広島FW鈴木章斗と並ぶ）の6ゴールを記録している谷村が名を連ねた。

谷村は岩手県花巻東高、国士舘大を経て2020年に当時JFLだったいわきFCに加入し、チームとともにはい上がってきた。J3、J2と一歩ずつステージを上げていき、昨季途中に横浜FMへ完全移籍すると、名門のJ1残留に大きく貢献した。

これまで年代別でも招集歴のないストライカーは、クラブを通じて「最初に聞いたときは、言葉にならないくらいビックリしました。自分はいわきFCがJFL時代の時から、一つひとつカテゴリーを上がってここまで来ました。その中で、日々のトレーニングやプレーの細かい部分など、小さなことにこだわりながらサッカーに取り組んできました。これまで自分を成長させてくれたいわきFC、そして新たな挑戦の機会を与えてくれた横浜F・マリノスに、本当に感謝しています。日本代表という舞台でも、これまで自分が大切にしてきたことを変えず、自分らしくプレーしたいと思います」と喜びを口にした。

森保監督は会見で谷村について「いまJリーグで結果を出していて、（日本人で）一番得点を取っている選手ということで、そこは見させてもらいたい」と期待した上で、初招集の理由を明かした。

「得点を取る過程で、チームの戦術のなかでより多くの場面に関わりながら、最後に点を取ることができる。全員で攻撃、全員で守備という、全員攻守を考えたなかで、彼はチームにフィットして、最後に点を取ってくれる、チームを勝たせてくれると思い、マリノスでのプレーを観て招集させてもらいました」

今夏に北中米で開催されたFIFAワールドカップ2026にも出場し、谷村と同学年で同じくストライカーのFW小川航基（FC町田ゼルビア）が招集外となったなかで、待望の日の丸を背負う。

森保監督は「呼べるのではあれば航基も呼びたかった」としつつ、「単純に二人を入れ替えたわけではありません」と説明。JFLからはい上がった苦労人はこのチャンスを仕留められるか。