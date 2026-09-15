清水の生え抜きFW千葉寛汰がクラブに別れ「エスパルスは僕にとって全てでした」横浜FC移籍決定後に語ったアカデミーへの想い「僕にはできませんでした」

J1清水エスパルスは15日、FW千葉寛汰がJ2横浜FCに完全移籍すると発表した。

2003年生まれの千葉は静岡県静岡市出身で、清水の下部組織からそのままトップチーム昇格を果たした。2022年以降は他クラブへの武者修行を経験しながら出場機会を増やし、昨季より清水に復帰した。一方で今季はここまでリーグ戦2試合の出場にとどまっていた。

千葉は清水のクラブ公式サイトでコメントを発表した。

「清水エスパルスを離れることになりました。僕のことをどんな時も期待し続け、応援してくださった方々には心から感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんから頂いた愛情を忘れることはありません。ありがとうございました。必ずこれからのサッカー人生で応えていきます。エスパルスは僕にとって全てでした。エスパルスに夢をもらいエスパルスとともに成長してきました。エスパルスを通して、たくさんの指導者の方々、仲間に出会うことができました。このクラブがなければ今の僕はありません。本当に感謝してます。チームを離れますがエスパルスへの想いが変わることはありません。またいつか、必要とされる選手となってオレンジのユニフォームを着れる日がくるように頑張りたいと思います」

「最後になりますが、エスパルスはアカデミー出身選手がチームの中心となり活躍し、エスパルスを応援してくださる皆さんが誇りに思えるクラブでなければいけないと思います。僕にはできませんでしたが、アカデミー出身の後輩たちが、クラブに愛され、地域に愛され、トップチームで活躍できることを願ってます。これまで出会ったすべての方々、そして長い間支えてくださった皆さんに、改めて心から感謝します。長い間当にありがとうございました」

なお、加入した横浜FCでは背番号30を背負う。千葉は藤枝MYFC時代に指導を受けた須藤大輔監督との再タッグとなる。