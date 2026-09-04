「上田綺世はプレミアリーグへの移籍を希望していた」フェイエノールト→リール移籍の舞台裏「売却せざるを得なかった」

フェイエノールト（エールディビジ）でテクニカルダイレクターを務めるデビ・リゴー氏が、日本代表FW上田綺世の移籍について明かした。

昨季フェイエノールトでリーグ戦31試合25ゴールを記録して得点王に輝き、日本代表として出場したFIFAワールドカップ2026でも活躍を見せた上田は、今夏の移籍市場最終盤に、フランスの強豪リールへと1500万ユーロとされる移籍金で加入した。

28歳の上田はトゥールーズ戦で57分に早速新天地デビューを果たすと、73分に移籍後初ゴールを奪った。この得点でチームは勝利を収めた。

フランスの地ですぐさま結果を残した。一方で、フェイエノールトのリゴーテクニカルダイレクターは「上田選手の売却は財政的な必要性からだった」としつつ、「我々はタイトル獲得を目指しているとは一度も言っていない」と現実的な話を始めた。『NOS』が伝えた。

リゴー氏は「最大の課題は、契約選手の数を大幅に減らすことだった」とした上で、当初は上田をフェネルバフチェに2500万ユーロで売却する用意があったと認めた。これはリールへの売却額より約1000万ユーロ多い金額だが、ストライカー自身が移籍を拒んだという。

「ワールドカップ後、綺世選手が私のところに来て、5大リーグで新たな挑戦をしたいと言ってきたんだ。彼はフェイエノールトで得点王になったばかりで、まだ28歳。ここで求められる条件をほぼすべて満たしていたから、選手の希望に耳を傾けるのは当然だろう」

「我々はフェネルバフチェへの移籍を進めたかったが、上田選手はプレミアリーグへの移籍を希望していた。具体的な話は持ち上がらず、最終的にリールが獲得に乗り出したため、売却せざるを得なかった。我々は若手選手よりも、キャリアの終盤に差し掛かったベテラン選手を優先したんだ」