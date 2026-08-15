「街のためにも絶対に勝とうと…」大雨被害の千葉は2連敗、生え抜きMF姫野誠が巻き返し誓う

地元千葉市出身の生え抜きMF姫野誠が巻き返しを誓った。

今月13日に発生した大雨の被害を受けた千葉県。フクアリ周辺でも道路が冠水し、水没した車両がスタジアム前でも放置されていた。一時は試合開催も危ぶまれたが、クラブは14日に予定通り町田戦を行うと発表。試合前には両軍から「がんばろう千葉」と書かれた横断幕が掲げられたなか、スタメン出場となった姫野は「千葉が難しい状況のなかで、きょうはたくさんの人が来てくれた。自分たちも千葉のために、街のためにも絶対に勝とうと共有して試合に入りました」とホーム開幕戦に臨んだ。

[3-4-2-1]の右シャドーで出場した18歳は果敢にドリブルを仕掛けて幾度もファウルをもらった。しかし、なかなかシュートまではたどり着けず。ボランチの位置まで下がってビルドアップの出口となる器用さも見せたが、得点にはつながらなかった。

「もちろんゴールを意識しましたが、ボールをしっかりと持つサッカーをするなら下がらないとつなげない部分もある。そこのバランス取りながらでした。もっと上手くやれたと思いますが、次の試合ではもっとゴールの近くでプレーできるようにしたいです」

前半のうちにセットプレーから2失点していた千葉は、何とかして巻き返したかったが、町田のゴールをこじ開けられず。粘り強く戦っていたものの、70分、82分と再び失点し、0-4で敗れた。

被害を受けた地元に勝利を届けたかったが、悔しい敗戦となった。姫野は「本当に申し訳ない」と肩を落とした。

17季ぶりのJ1復帰を果たしたが、開幕2連敗となった。次節は今月21日にアウェイでFC東京と対戦。姫野は“今度こそ”と意気込む。

「百年構想リーグからこういう試合が続いている。結果がすべてだと思いますが、やっていることは間違っていないと思う。でも、結果がついてこないと意味がないし、百年構想からの課題が、まだ改善されていないのは、自分たちがもっとやらないといけないところです」

「次の試合、もう一度全員で同じ方向を向いて、しっかりと勝てるようにやっていきたい」

1日も早い復興を、今季初勝利を、千葉は目指す。

取材・文＝浅野凜太郎