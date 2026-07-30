U23アジアカップ2028が日本で開催！ロス五輪の予選を兼ねた舞台「オリンピックへの切符を懸けた真剣勝負」

アジアサッカー連盟（AFC）は30日、「AFC U23 アジアカップ 2028」を⽇本で開催することを決定した。

「AFC U23 アジアカップ 2028」は、同年7⽉に⾏われる「第34回オリンピック競技⼤会(2028/ロサンゼルス)」の予選を兼ねており、同⼤会の上位2チームがオリンピック本⼤会への出場権を⼿にする。なお「AFC U23 アジアカップ 2028」の開催⽇程、スタジアム、キックオフ時間等の詳細は決まり次第、発表される。

日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会⻑はコメントを発表した。

「AFC U23 アジアカップ 2028 を⽇本で開催できることを、⼼からうれしく思います。招致に⼒を尽くしてくださった皆さま、そして⽇本にこの⼤切な⼤会を託してくださった AFC に深く感謝します」

「本⼤会は、第34回オリンピック競技⼤会(2028/ロサンゼルス)のアジア予選を兼ねており、若い選⼿たちがその先にある⼤きな⽬標に挑む舞台です。この年代は、選⼿として⼤きく成⻑する時期でもあります。私⾃⾝もこの年代でオリンピックを⽬指し、国を背負って戦うことの使命感や世界に挑む喜びを学びました。オリンピックへの切符を懸けた真剣勝負を、ぜひ多くの皆さんに会場で観ていただき、U-23 ⽇本代表をはじめ、アジア各国の選⼿たちの躍動を感じていただきたいと思います」

「JFA 成⻑戦略では、⽇本代表の強化とともに、アジアサッカー全体の発展に貢献し、その成⻑を⽇本がけん引していくことを掲げています。次代のアジアサッカーを担う選⼿たちが最⾼の⼒を発揮できる環境を整え、『⽇本でプレーできて良かった』と感じてもらえる⼤会にしたい。そして、⽇本の皆さんに、世界へ挑む若い才能やアジアサッカーの魅⼒を⾝近に感じてもらう機会にしたいと考えています。アジアの才能がここ⽇本で輝き、世界へ⽻ばたいていく。そんな⼤会を皆さんとともにつくっていきます」