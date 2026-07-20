W杯、SNSの有害コメントは700万件以上…誹謗中傷や脅迫も20万件以上と前回大会から大幅に増加

北中米で開催されたFIFAワールドカップ（W杯）2026が幕を閉じたなか、残念な事実が発覚した。

19日に行われたスペイン代表vsアルゼンチン代表戦は、スペインが1-0で勝利して2度目の王者に輝いた。過去最多となる48カ国が参加したほか、史上初となるハイドレーションブレイクや決勝戦でのハーフタイムショーなど、前例のないW杯となった。

世界中が熱狂した一方で、FIFAのソーシャルメディア保護サービスによると、今大会に関連したものでSNSに投稿されたもののうち、合計700万件以上のメッセージが有害・不適切などと特定され、削除されたという。

前回の2022年カタールW杯では47万件の投稿がこれらに該当していたのに対して、大幅に増加している。また、誹謗中傷や脅迫的な投稿についても、前回大会の1万9600件に対し、今回は20万件以上が同記事公開時点で確認されたようだ。

ソーシャルメディア保護サービス（SMPS）は、FIFA主催のトーナメントに参加するすべてのチーム、コーチ、選手、役員が利用できるデジタルシールドとなっており、1000件以上の悪質な脅迫が法執行機関を含む関係当局に伝えられた。

大会の余波を受け、これらの数字はさらに増加するとみられる。